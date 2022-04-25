تضرر المباني السكنية.. القوات الأوكرانية تقصف أراضي روسيا

قال حاكم بيلجورود الروسية، فياتشيسلاف جلادكوف، اليوم الإثنين، إن قرية نيكوتيفكا الواقعة في منطقة بيلجورود الحدودية الروسية تعرضت للقصف من أراضي أوكرانيا المجاورة.

وقال جلادكوف عبر “تيليجرام”، “كان هناك قصف لـ نيكوتيفكا من الجانب الأوكراني. ولحقت أضرار ببعض المباني السكنية والمركبات الشخصية. ولم تقع إصابات بين المدنيين”.

وتقع نيكوتيفكا على بعد أقل من كيلومترين من الحدود الأوكرانية.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت روسيا، عن فتح تحقيق في سبب اندلاع حريق كبير بمنشأة لتخزين النفط في مدينة بريانسك على بعد 154 كيلومترا شمال شرق الحدود مع أوكرانيا.

وذكرت وكالات أنباء روسية نقلا عن وزارة خدمات الطوارئ أن تقارير أفادت باندلاع حريق هائل في ساعة مبكرة من صباح الاثنين في منشأة لتخزين النفط في مدينة بريانسك الروسية.

وأوردت أنباء أن انفجارات ضخمة سمعت في موقع الحادثة، كما تعرضت أجزاء من خط أنابيب نفط دروغبا للحريق، حيث يعتبر أطول خط أنابيب نفط في العالم حيث يصل إلى الأراضي الألمانية.