عدد سكان مصر يرتفع 251 ألف نسمة خلال 62 يوما.. تفاصيل

ارتفع عدد سكان مصر ٢٥١ ألف نسمة في ٦٢ يوما ، حيث سجل عدد سكان مصر اليوم الاثنين الموافق ٢٥ أبريل ٢٠٢٢ نحو ١٠٣ ملايين و ٢٥١ ألف نسمة ، وفقا لما أعلنته الساعة السكانية بجهاز التعبئة العامة.

وكان عدد سكان مصـــر بلغ بالداخــل (103 ملايين نسمة) يوم الثلاثاء ٢٢ فبراير الماضي.



وبلغ عدد السكان 102 مليون نسمة يوم 5 يوليو الماضي، وفقاً لما أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وسجل عدد السكان في محافظة القاهرة ١٠ ملايين و ١١٩ ألفا و ٦٦٣ نسمة، كما وصل عدد سكان محافظة الجيزة نحو ٩ ملايين و٣٥٥ ألفا و٩٥٩ نسمة.

ووصل عدد السكان في محافظة الفيوم إلى ٤ ملايين وألفي نسمة، وسجل عدد السكان في محافظة بني سويف ٣ ملايين و٥١٧ ألفا و٢١٢ نسمة.

وبلغ عدد السكان في محافظة المنيا ٦ ملايين و١٧١ ألفا و٣٥٥ نسمة، ووصل عدد السكان في محافظة أسيوط ٤ ملايين و٩٣٤ ألفا و ٤٣٨ نسمة.

وفي محافظة سوهاج وصل عدد السكان إلى ٥ ملايين و٥٨٥ ألفا و٦٥٠ نسمة، وسجل عدد السكان في محافظة قنا ٣ ملايين و٥٤٣ ألفا و٤٢٢ نسمة.