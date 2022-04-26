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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الأوقاف: صلاة العيد ستقام في المساجد الجامعة فقط

أيمن أبو عمر، رئيس
أيمن أبو عمر، رئيس الإدارة المركزية لشئون الدعوة

تحدث أيمن أبو عمر، رئيس الإدارة المركزية لشئون الدعوة بوزارة الأوقاف، عن فضل الـ 10 الأواخر من رمضان، قائلا: العشر الأواخر من رمضان هم الأفضل في الزمان، مستشهدا بقول السيدة عائشة -رضي الله عنها- " قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَجْتَهِدُ فِي رَمضانَ مَالا يَجْتَهِدُ في غَيْرِهِ، وَفِي العَشْرِ الأَوَاخِرِ منْه مَالا يَجْتَهدُ في غَيْرِهِ".
 

وأضاف أيمن أبو عمر" خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى المصرية، أحيانا تحدث بعض الظروف تحكمنا بالتعامل مع بعض الأمور بحكمة، متابعا: التعامل مع تلك الظروف عبادة وعلينا الالتزام واحترام قدر الله عز وجل.

 

واسترسل: قرار فتح المساجد لصلاة التهجد من ليلة 27 رمضان مشترك بين وزارة الصحة ولجنة الأوبئة والأزمات ووزارة الأوقاف، متابعا: الاعتكاف والتهجد في المساجد كان غير مرغوب به، لكي لا يحدث أي خلل في عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

 

ولفت إلى أنه بداية من ليلة 27 سيتم السماح بإقامة صلاة التهجد، وستكون داخل المساجد التي يقام بها صلاة التراويح، متابعا: نحن أكثر الناس شوقا وحرصا على فتح المساجد لصلاة التهجد.

 

وأوضح أن توقيت صلاة التهجد سيتم تنظيمها مع المديريات والمساجد، منوها بأن معايير اختيار الأئمة يخضع لضوابط مهو، من ضمنها سعة الآفق والثقافة.

 

واسترسل: نحن نسعى إلى تقديم إمام لديه وعي بما يتم من صراعات حوله، مشددا على أن الأئمة يخضعون لدورات تدريبة خاصة بالتعامل مع السوشيال ميديا.

 

وتحدث عن واقعة حادثة مسجد الإمام المراغي، قائلا: تفاصيل الواقعة مختلفة تماما عن ما نشر على السوشيال ميديا، مشددا على أن صلاة العيد ستؤدي في المساجد المخصصة لصلاة الجمعة، وسيتم فتح المساجد قبل الصلاة بنصف ساعة.

وزارة الأوقاف العشر الأواخر من رمضان الاعتكاف والتهجد صلاة الجمعة صلاة العيد اخبار التوك شو

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