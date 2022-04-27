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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

بعد مسلسل الفرص الضائعة.. هل ضمن مانشستر سيتي التأهل أم يفعلها بنزيما ورفاقه؟

صدى البلد

احتضن ستاد "الاتحاد" معركة نارية، جمعت ما بين مانشستر سيتى الإنجليزى ونظيره ريال مدريد الإسبانى، ضمن منافسات ذهاب دور نصف النهائى من بطولة دورى أبطال أوروبا.

وحقق فريق مانشستر سيتي، انتصارًا مثيرًا على ملعبه ووسط جماهيره على ريال مدريد بأربعة أهداف مقابل ثلاثة.

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مانشستر سيتي يضيف الهدف الرابع في شباك ريال مدريد

بداية مثيرة لـ«السيتيزنس»

في الدقيقة الثانية من المباراة، أحرز مانشستر سيتي الهدف الأول، عن طريق البلجيكي كيفن دي بروين بضربة رأسية من متابعة للكرة العرضية التي أرسلها رياض محرز من الجهة اليمنى.

وفي الدقيقة 11 سجل البرازيلي جابريال خيسوس الهدف الثاني لـ مانشستر سيتي، من متابعة للكرة العرضية التي أرسلها كيفن دي بروين، مستغلًا خطأ فادح من ديفيد ألابا في إبعاد الكرة، وكاد محرز أن يسجل الهدف الثالث في الدقيقة 26 من انفراد تام بمرمى كورتوا، لكنه سدد الكرة خارج الشباك.

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الريال يتماسك ويسجل

وتمكن الفرنسي كريم بنزيما من تسجيل الهدف الأول لـ ريال مدريد في الدقيقة 33 من متابعة للكرة العرضية التي أرسلها فيرلاند ميندي من اليسار، ورغم انفراد الجزائري رياض محرز بمرمى ريال مدريد في الدقيقة 49، إلا أنه سدد كرة رائعة بيسراه ارتطمت بالقائم الأيسر، لترتد لفيل فودين، الذي سددها ليعترضها داني كارفاخال.

وفي الدقيقة 53 تمكن مانشستر سيتي من تسجيل الهدف الثالث عن طريق فيل فودين بضربة رأسية من متابعة للكرة العرضية التي أرسلها فيرناندينيو من الجهة اليمنى، إلا أن الملكي رد سريعًا عن طريق البرازيلي فينيسوس جونيور في الدقيقة 55، بعد مراوغته لفيرناندينيو واقتحامه منطقة جزاء مانشستر سيتي لتسكن الكرة الشباك.

في الدقيقة 74، أحرز البرتغالي برناندو سيلفا الهدف الرابع لـ مانشستر سيتي بتسديدة رائعة لم يحرك لها كورتوا ساكنًا، وبعد 10 دقائق وفي الدقيقة 83، أحرز الفرنسي كريم بنزيما الهدف الثالث لـ ريال مدريد من ركلة جزاء، لينتهي اللقاء بخسارة فريقه بفارق هدف، قبل مباراة الإياب على ملعبهم في العاصمة الإسبانية يوم الأربعاء المقبل.

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مواجهة خاصة لـ«جوارديولا»

مواجهة ريال مدريد لها بريق خاص بالنسبة للأسباني بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، خاصة أنه يضع أمام عينيه شريط ذكريات طويل من المنافسة مع الملكي، منذ أن كان لاعبا في برشلونة، ووصولا إلى تدريب الكتالوني؛ الغريم التقليدي للريال.

الأمر ذاته ينطبق على مواجهات جوارديولا ضد كارلو أنشيلوتي؛ فبعد الخسارة مرتين في 2013-2014، واجهه مع إيفرتون ليفوز في 4 مباريات آخرها الموسم الماضي بنتيجة 5-0.

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أرقام جوارديولا أمام الملكي

بعد مباراتي نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، سوف يمتلك جوارديولا 21 مباراة ضد ريال مدريد، ليتساوى مع عدد مواجهاته للنادي الملكي حينما كان لاعبًا، حيث لعب ضدهم 19 مباراة فاز في 11 مرة وتعادل 4 مرات، ولم يذق طعم الهزيمة سوى 4 مرات فقط، أي أن المدرب جوارديولا أفضل بكثير من اللاعب.

لكنّ أرقام جوارديولا مدربًا لبرشلونة ضد ريال مدريد هي الأكثر إبهارًا؛ فالمدرب الكتالوني واجه ريال مدريد في 15 مباراة، لم يعرف طعم الخسارة سوى مرتين فقط، الأولى في نهائي كأس ملك إسبانيا 2011 بهدف نظيف، والثانية في الدوري الإسباني موسم 2011-2012 بنتيجة 2-1.

لكنّه عرف الفوز في 9 مباريات، من بينها أول 5 مباريات على التوالي، حيث فاز 2-0، 6-2، 1-0، 2-0 وختمها بـ 5-0، أما التعادل فحدث في 4 مباريات فقط.

فرص تأهل السيتي والملكي

رغم فوز السيتي برباعية، فقد يشعر بالحسرة على إهدار عدد كبير من الفرص على مدار الشوطين، عندما تقام مباراة الإياب في مدريد في الرابع من مايو المقبل.

ويحقق مانشستر سيتي نجاحا كبيرا على الساحة المحلية، لكن دوري الأبطال أصبح يمثل أهمية خاصة لمانشستر سيتي، الذي ينفق أموالا طائلة على تدعيم صفوف الفريق تحت قيادة المدير الفني بيب جوارديولا، الذي سبق وأن فاز بهذه البطولة مرتين عندما كان يتولى تدريب برشلونة.

أما ريال مدريد، فهو فريق يعرف كيف يحقق الانتصارات، خاصة أنه يلعب بجماعية، ويستطيع الفوز على أرضه في ظل النتيجة الحالية، خاصة أن التغييرات التكتيكية التي أجراها أنشيلوتي تعطي الفريق دفعة دائما عندما يكون الفريق يمر بفترات صعبة، ولا يمكن إنكار دوره في تأهل الفريق، خاصة أن الفرق بين هذا العام والعام الماضي هو المدرب الإيطالي أنشيلوتي، إضافة إلى تألق النجم الفرنسي وكابتن الفريق كريم بنزيما، الذي أكد أن مباراة العودة سيكون لها وضع آخر، ويمكن حسم الأمر في الديار.

مسلسل الفرص الضائعة مانشستر سيتي بنزيما ريال مدريد أربعة أهداف مقابل ثلاثة السيتيزنس كيفن دي بروين رياض محرز جابريال خيسوس كريم بنزيما داني كارفاخال فيل فودين فينيسوس جونيور برناندو سيلفا جوارديولا كارلو أنشيلوتي الملكي

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