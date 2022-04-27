متلازمة جفاف العين .. تعرف على تأثير الكمامة على البصر

ارتداء الكمامة قبل الخروج سمة مشتركة في الحياة اليومية عند جميع الأشخاص في العالم للوقاية من فيروس كورونا لأكثر من عامين، ولكن مع الوقت اشتكى بعض الأشخاص من مشاكل الأسنان المتزايدة الناتجة عن الاستخدام المفرط للأقنعة والكمامة، وأكدت دراسة أخرى زيادة خطر الإصابة بمتلازمة جفاف العين بسبب ذلك.

ما هي متلازمة جفاف العين؟

متلازمة جفاف العين هي حالة لا تستطيع فيها الدموع توفير ترطيب كافٍ لعينيك، مما يجعلك تشعر بعدم الارتياح، قد يحدث ذلك لأن عينيك لا تنتج دموعًا كافية أو تنتج دموعًا رديئة الجودة لا يمكنها تليين العين، ويمكن أن يؤدي الجفاف المطول إلى التهاب في العين وتلف سطح العين.

ما هي علامات متلازمة جفاف العين؟

يمكن أن تؤثر الحالة على كلتا العينين في وقت واحد وقد تحتاج إلى زيارة الطبيب لتلقي العلاج المناسب.. تتضمن بعض العلامات الشائعة لجفاف العين ما يلي:

حرقان أو خدش في العين

الحساسية للضوء

احمرار العين

الشعور بوجود شيء في العين

عيون دامعة

عدم وضوح الرؤية أو إرهاق العين

تورم الجفن

الأكثر عُرضة لمُتلازمة جفاف العين

كل من يرتدي قناعًا لفترة طويلة معرض لخطر الإصابة بهذه الحالة.. لكن وفقًا للتقرير المنشور في التقارير العلمية ، فإن الخطر أعلى بين أولئك الذين يرتدون النظارات والعدسات اللاصقة.

إلى جانب ذلك ، فإن أولئك الذين يعملون على شاشة الكمبيوتر لفترة طويلة دون انقطاع، ويقضون الوقت في مكيف الهواء والبيئة الساخنة معرضون أيضًا للخطر، حتى كبار السن قد يكونون مضطربين بسبب هذه الحالة. يمكن أن يلعب التدخين أو شرب الكحوليات دورًا أيضًا.

علاج مُتلازمة جفاف العين

تجنب الدخان وتدفق الهواء المباشر والرياح

اشرب كمية كافية من الماء كل يوم

استخدم المرطب لمنع الهواء من الجفاف

استخدم كمادات دافئة على العين

خذ استراحة من الشاشات

ضع الكمبيوتر المحمول الخاص بك تحت مستوى العين