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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

قبل العيد.. طريقة عمل الصن بلوك بمنتجات طبيعية في المنزل

صن بلوك
صن بلوك

تفضل العديد من الفتيات استخدام المنتجات الطبيعية لعمل الصن بلوك ، خصوصا وأن واقي الشمس الذي نشتريه من المتجر يحتوي على بعض المكونات المشكوك فيها والتي قد ترغب في تجنبها. 

كما قد يكون شراء العلامات التجارية ذات التركيبات العضوية الطبيعية مكلفًا ، لذا فإن صنع الصن بلوك في المنزل يكون أفضل.

 

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مكونات الصن بلوك في المنزل

1/2 كوب من زيت الأفوكادو (يمكنك أيضًا استخدام زيت اللوز أو الزيتون). 
1/4 كوب زبدة كاكاو 
1/4 كوب شمع عسل 
1/4 كوب زيت جوز الهند 
1/4 كوب من أكسيد الزنك غير النانوي 
15 قطرة من الزيت العطري (اختياري) 
زجاجة للتخزين 

تعليمات تحضير الصن بلوك في المنزل

ضيفي زيت الأفوكادو وزبدة الكاكاو وشمع العسل وزيت جوز الهند إلى غلاية مزدوجة لصنع الصن بلوك ، إذا لم يكن لديك غلاية مزدوجة ، يمكنك صنع غلاية خاصة بك عن طريق وضع وعاء زجاجي فوق قدر من الماء المغلي. 

بمجرد ذوبان جميع المكونات ، ارفعها عن النار.  

اتركي الخليط يبرد مع الخفق بشكل دوري. 

ضعي أكسيد الزنك والزيوت الأساسية.

اخفقي جميع المكونات معًا. 

صبي الصن بلوك في وعاء تخزين.

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