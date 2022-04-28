مشاهد نادرة لحيتان الأوركا القاتلة تصطاد أسود البحر.. فيديو

عرضت قناة " العربية " مشاهد نادرة لحيتان الاوركا القاتلة تتسلل إلي شواطئ جزيرة في الأرجنتين من اجل صيد اسود البحر .

وأضاف الفيديو أن حيتان الأوركا تنتمي إلي عائلة الدلافين ويوجد منها الكثير داخل المتنزهات المائية ، إلا إنها تكون قاتلة للبشر في حالاه نادرة .

وفي سياق أخر :

يعتبر الحوت الأزرق من أضخم الحيوانات الموجودة على وجه الأرض، و يلقبه صائدي الحيتان بالوحش لضخامته و قوته و سرعته التي لا تمكنه من الإطاحة بأي مخلوق بحري آخر مهما كانت قوته، و لكن تمكن سرب من حيتان تسمى " الأوركا"، من شن هجوم شرس على الحوت الأزرق كاد أن يقضي عليه.