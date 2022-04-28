فحص طبي للسولية اليوم لتحديد موقفه من مواجهة سيراميكا كليوباترا

يخضع عمرو السولية، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لفحص طبي جديد قبل مران الأهلي اليوم للاطمئنان على إصابته.

وقال الدكتور أحمد أبو عبلة طبيب الفريق إن السولية تعرض لشد خفيف في العضلة الخلفية تسبب في استبداله في الشوط الأول من مباراة طلائع الجيش حتى لا تتفاقم إصابته.

وأوضح طبيب الفريق أن اللاعب حالته مطمئنة وسوف يخضع لفحص طبي اليوم لتحديد مدة غيابه وموعد انتظامه في التدريبات الجماعية.



يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته عصر اليوم الخميس على ملعب التتش بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة فريق سيراميكا كليوباترا في الدوري الممتاز والمقرر إقامتها مساء السبت المقبل.

وكان الأهلي قد تعادل بدون أهداف أمام طلائع الجيش في المباراة التي أقيمت مساء أمس الأربعاء على استاد الأهلي WE السلام، ضمن منافسات الجولة رقم 16 من مسابقة الدوري الممتاز.