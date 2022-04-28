مرض خطير يضرب العالم.. التهاب الكبد الغامض يسبب الرعب في أوروبا|تعرف عليه

حالة من الخوف والقلق الشديد تصيب الدول عقب انتشار التهاب الكبدي الغامض في العالم، وذلك عقب إعلان منظمة الصحة العالمية عن تسجيل أول حالة وفاة بفيروس التهاب الكبد الغامض.

التهاب الكبدي الغامض

وتلقت منظمة الصحة العالمية تقارير عن إصابة 170 طفلا على الأقل في 11 دولة من "التهاب الكبد الغامض" الذي تفشى بصورة سريعة جدا وأصاب الأطفال في أوروبا وأمريكا.

منظمة الصحة العالمية

وقالت مديرة الإصابات السريرية والناشئة في وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة، ميرا تشاند، إن الحالات الخمس الأولى أبلغ عنها في اسكتلندا في 31 مارس، من قبل “أطباء مخضرمين”، مدركين أنهم كانوا يرون شيئا غير عادي.

وأضافت تشاند، في عرض طارئ في المؤتمر الأوروبي لعلم الأحياء الدقيقة السريرية والأمراض المعدية يوم الاثنين الماضي، أن الأطفال لم يكن لديهم أي من فيروسات التهاب الكبد الخمسة المعروفة، A وB وC وD وE.

وأكدت أن مثل هذه الحالات نادرة للغاية، فالأطباء الأسكتلنديون عادة ما يرون أربع إلى خمس حالات التهاب كبد غير معروفة في السنة.

وقالت منظمة الصحة العالمية في تحديث في نهاية الأسبوع، إن المملكة المتحدة أبلغت عما مجموعه 114 حالة.

واحتلت إسبانيا ثاني أكبر عدد من الحالات، حيث بلغ 13 حالة، تليها إسرائيل 12 حالة والولايات المتحدة بـ 9 حالات، بينما تم تسجيل أعداد صغيرة أيضا في الدنمارك وأيرلندا وهولندا وإيطاليا والنرويج وفرنسا ورومانيا وبلجيكا.

التهاب الكبدي الغامض لدى الاطفال

وعانى الأطفال الذين تتراوح أعمارهم من شهر إلى 16 عاما من هذا المرض الغامض، لكن معظم الحالات تقل أعمارهم عن 10 سنوات، وكثير منهم دون سن الخامسة وكانت الغالبية العظمى في السابق بصحة جيدة.

وقبل أن تظهر على الأطفال علامات التهاب الكبد الحاد، ظهرت عليهم أعراض تشمل اليرقان والإسهال والقيء وآلام في البطن.

القلق ناتج عن شدة السلالة

وقالت ماريا بوتي، أخصائية علم الأمراض في برشلونة ورئيسة الرابطة الأوروبية لدراسة الكبد (EASL)، إن "القلق الرئيسي" هو شدة السلالة.

وقالت لـAFP، إن 17 من الأطفال - 10٪ من 169 حالة معروفة أصيبوا بالتهاب الكبد الحاد لدرجة أنهم احتاجوا إلى زراعة كبد.

وقالت أيكاتيريني موجكو، خبيرة مقاومة مضادات الميكروبات في المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها (ECDC)، إن الحالات "مثيرة للقلق حقا"، ولم يكن من الواضح ما إذا كان المزيد من الأطفال يعانون من حالات خفيفة لأن أعراضهم لا يمكن تتبعها.

وأضافت موجكو: "بما أننا لا نعرف السبب، لا نعرف طريقة انتقال العدوى وكيفية الوقاية منها وعلاجها"، ويعتبر التهاب الكبد نادرا بشكل عام عند الأطفال الأصحاء".

وقال الخبراء إنه لا يبدو أن هناك تعرضا شائعا لربط المرضى، واستبعدت منظمة الصحة العالمية السفر الدولي كعامل.

التهاب الكبد الغامض يصيب الأطفال

وقالت تشاند إنه لا توجد صلة بالباراسيتامول، حيث يمكن أن تؤدي الجرعات الزائدة منه إلى فشل الكبد، كما استبعد أي ارتباط بلقاحات "كوفيد"، لأن معظم الأطفال لم يكونوا كبارا بما يكفي للتطعيم.

من جانبها، قالت منظمة الصحة العالمية إن فيروسات Adenovirus وهي فيروسات شائعة تسبب مجموعة من الأمراض مثل نزلات البرد والتهاب الشعب الهوائية والإسهال، ولكنها لا تؤدي في الغالب إلى مرض خطير اكتشفت في 74 حالة.

وقالت تشاند إنه عثر على الفيروس الغدي في 75% من المرضى في المملكة المتحدة، و"الفرضية الرئيسية" كانت مزيجا من فيروس غدي طبيعي إلى جانب عامل آخر جعله أكثر شدة.

ويتمثل أحد الاحتمالات في أن الأطفال الصغار الذين أمضوا "مراحلهم التكوينية" بموجب تدابير "كوفيد"، مثل الإغلاق وارتداء الأقنعة على مدار العامين الماضيين، لم يبنوا مناعة ضد هذه الفيروسات الغدية.

وقالت تشاند إن معدلات فيروسات Adenovirus في المملكة المتحدة تراجعت خلال المراحل الأولى من الوباء، لكنها ارتفعت بشكل كبير فوق المستويات السابقة منذ رفع الإجراءات.

وقالت منظمة الصحة العالمية إنه تم تسجيل "زيادة غير متوقعة" في حالات الإصابة بالفيروس الغدي مؤخرا في عدة دول أخرى، بما في ذلك أيرلندا وهولندا.

الصحة العالمية

وقالت تشاند إن الأسباب المحتملة الأخرى للسلالة غير المعروفة يمكن أن تكون مزيجا من الفيروسات الغدية و"كوفيد"، أو مرتبطة بعدوى سابقة لـ"كوفيد".

وكانت 19 حالة من أصل 169 حالة مسجلة مصابة بـ "كوفيد" وAdenovirus، في حين أن 20 حالة مصابة بـ "كوفيد" فقط.

وأكد جميع الخبراء أن التحقيقات الجارية تحتاج إلى مزيد من الوقت، لكن "بوتي" أخصائية علم الأمراض في برشلونة ورئيسة الرابطة الأوروبية لدراسة الكبد، قالت إنها تتوقع ظهور نتائج في غضون شهر.

وأكدت بوتي أنه نظرا لأن الفيروس الغدي مرض معدٍ، فإن تدابير "كوفيد" تعمل بشكل جيد ضده، خاصة الأطفال الذين يقومون بتنظيف اليدين بانتظام، كما دعت الأطباء إلى البحث عن علامات اليرقان.

ووفقًا لموقع «THE SUN»، فهناك بعض العلامات التي تؤثر على البطن وتسبب القيء والإسهال، ولكن صرح خبراء الصحة بأن الفيروسات الغدية تصيب بطانات أنسجة الجهاز التنفسي والعينين والأمعاء والمسالك البولية والجهاز العصبي.

أعراض التهاب الكبدي الغامض

البول الداكن.

براز شاحب رمادي اللون.

حكة في الجلد.

اصفرار العين والجلد (اليرقان).

آلام العضلات والمفاصل.

حرارة عالية.

الشعور بالمرض.

الشعور بالتعب على غير العادة طوال الوقت.

فقدان الشهية.

آلام في البطن.

التهاب الكبدى الغامض

خريطة انتشار التهاب الكبدي الغامض في العالم

وقد تابعت منظمة الصحة العالمية، أنه تم تسجيل حالات حادة بالتهاب الكبد الغامض غير المعروف سبب تفشيه في العالم، وكشفت عن الدول المصابة بهذا الفيروس الوبائي وهي:

بريطانيا.

إسبانيا.

إسرائيل.

الدنمارك.

هولندا.

أيرلندا.

الولايات المتحدة.

إيطاليا.

فرنسا.

النرويج.

رومانيا.

بلجيكا.

وزارة الصحة المصرية

جدير بالذكر أنه عندما أعلنت منظمة الصحة العالمية تسجيل حالة وفاة واحدة على الأقل نتيجة لتفشي مرض كبدي غامض يصيب الأطفال في أوروبا والولايات المتحدة، أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية حسام عبد الغفار، أن التهاب الكبد غير معلوم السبب ظهر في 12 دولة، وظهر 169 حالة بين الأطفال أقل من 16 سنة، لافتا إلى أن هذه الحالات مصابة بالتهاب كبدي دون أن تثبت التحاليل المعملية وجود نوع من الفيروسات الكبدية، a وb وc.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية أن منظمة الصحة العالمية ترى أن عدد الإصابات أكثر من المعتاد، وما زال الأمر محل بحث.

وتابع: "حتى هذه اللحظة لم يثبت وجود التهاب كبد غير معلوم المصدر في مصر"، مؤكدًا أنه تم رفع درجة الترقب، وتعميم المعلومات على قطاع الطب الوقائي في كل المحافظات، وعما تردد عن ارتباط الإصابة بالتهاب الكبد الغامض بوباء كورونا.

المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية

فيما شدد على أنه لا يوجد ما يثبت أن الإصابة من مضاعفات كورونا، و"إنما هو نوع من أنواع الأعراض المصاحبة للإصابة بفيروس غدي، وهو فيروس تنفسي يصيب الأطفال، وفي بعض الأحوال النادرة قد يؤثر على الجهاز الهضمي وعلى الكبد".

البحث عن السبب

وكانت منظمة الصحة العالمية أشارت إلى أن "رغم الفرضيات بشأن مسئولية الفيروس الغدي، لكن التحقيقات لا تزال جارية بشأن العامل المسبب".