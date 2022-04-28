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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أبرز تصريحات زيزو مع رامز جلال: فكرت في الأهلي قبل الانضمام للزمالك.. وكارتيرون أكتر مدرب زعلت عليه

صدى البلد

حل اليوم كابتن أحمد سيد زيزو نجم نادي الزمالك ضيفا علي برنامج المقالب رامز موفي ستار، الذي يذاع علي قناه mbc مصر ، ويقدمه الفنان رامز جلال، ونرصد لكم خلال التقرير التالي أبرز تصريحاته:


أحمد سيد زيزو: "فكرت في اللعب للأهلي قبل الانضمام للزمالك".. فيديو
وقال زيزو:"عائلتي كلها أهلاوية، لكن أنا زملكاوي، وردا على سؤال رامز حول تفكيره للانتقال للقلعة الحمراء: "فكرت في الكلام ده لكن قبل الانضمام للزمالك".

هدوء أعصاب زيزو بعد اكتشاف مقلب رامز موفي ستار |فيديو
وأظهر نجم الزمالك أحمد سيد زيزو ثباتا انفعاليا كبيرا خلال مشهد أكشن  سيارات رامز جلال، فلم يهتز نجم القلعة البيضاء رغم سرعة السيارة التي كانت يستقلها رفقة رامز.

زيزو لـ رامز جلال: شيكابالا وبن شرقي وفتوح هيفرحوا فيا
وأشار زيزو إلي أن لاعبي الزمالك سيفرحون بهذا المقلب فيه، وأبرزهم أحمد فتوح وإمام عاشور وشيكابالا وأشرف بن شرقي.

زيزو: كارتيرون أكتر مدرب حزنت على رحيله
وأضاف زيزو، أنه كان يريد أن يستمر كارتيرون، المدير الفني الفرنسي السابق لنادي الزمالك، في تدريب نادي الزمالك، مضيفا:" أكتر مدرب حزنت على رحيله".

رامز جلال عن أحمد سيد زيزو: نجم ركلات الترجيح
وسخر رامز جلال في بداية تقديمه لحلقة برنامجه من زيزو، قائلًا: "معانا لاعب زملكاوي بزغ نجمه في الفترة الأخيرة، موهبته بتجبرني إني أكون حيادي وأعترف بمهاراته، سريع وقوي ولا يهاب المنافسين، لو قفش الكرة تحت رجليه مفيش أي مدافع يقدر عليه"، معقبا:"معانا ومعاكم نجم ركلات الترجيح اللي جايبينه عشان نغيظه أحمد سيد زيزو".

هدوء أعصاب زيزو في مشهد أكشن رامز موفي ستار
وأظهر نجم الزمالك أحمد سيد زيزو ثبات انفعالي كبير خلال مشهد أكشن  سيارات رامز جلال، فلم يهتز نجم القلعة البيضاء رغم سرعة السيارة التي كانت يستقلها رافقة رامز.

رامز جلال ساخرا من زيزو: "حاكم مملكة اللبان الدكر"
وسخر رامز جلال في بداية تقديمه لحلقة برنامجه من زيزو، قائلًا: "لاعب الزمالك الحريف، نجم ركلات الترجيح اللي هنركبه المراجيح، معانا السلطان زيزو الثالث، حاكم مملكة اللبان الدكر".

 

وشيكابالا نجم نادى الزمالك رامز موفي ستار أحمد سيد رامز جلال

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