"أشتاق يا الله والقلب خفاق" أنشودة تخطف القلب لوائل الفشني

حل المطرب وائل الفشنى ضيفا على برنامج يحدث في مصر ، الذى يقدمه الإعلامى شريف عامر، على قناة ام بي سي مصر للحديث عن مسيرته الغنائية ومشاركته بحفل الكباش.

وتابع خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر،:"الصوت الجميل جينات تميز بها أفراد العائلة، والفنان على الحجار بالنسبة لى حاجة كبيرة جدا، وفور أن جاء إلى طلب للعمل معه لم أتردد لحظة واحدة، وبعد أول مقابلة معه، قال لى ستغنى، وكانت مفاجأة كبيرة، لا يوجد نجم يتعامل بهذه الطريقة".

وأبدع الفشني في أغنية أشتاق يا الله والقلب خفاق، لافتا إلي أنه لم يدرس الموسيقي وإدائه الموسيقي اجتهاد منه وموهبة منذ الصغر.