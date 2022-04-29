3 مليارات دولار خسائر ميتا للمرة الثانية منذ تغيير علامتها التجارية

أعلنت شركة ميتا Meta عن خسارتها 3 مليارات دولار، وذلك للمرة الثانية منذ تغيير علامتها التجارية من فيسبوك لميتا، في الوقت الذى تحاول الشركة فيه جاهدة التحضير لعام 2030 لتقديم مشروعها الأكبر ميتافيرس.



وأشارت ميتا إلى وجود اتجاه هبوطي في عائدات الإعلانات بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا حيث أن تطبيق فيسبوك محظور بشكل عام في روسيا، كما ارتفعت الإيرادات الفصلية لشركة ميتا بنسبة 7٪ ، وهى أقل من توقعات المحللين بنسبة 7.8٪.

وبحسب موقع TechCrunch فإن الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، مارك زوكربيرج، قد أوضح أن عائدات تطبيقات فيسبوك وإنستجرام ستستخدم ضمن تمويل مشاريع ميتا في الواقع الافتراضي.





وتواجه ميتا منافسة من تطبيق تيك توك لأنها تهدف إلى تجاوز النظام الأساسي كشركة رائدة في الفيديو القصير، لكن زوكربيرج ذكر أن استثمار شركته في Reels التى تشكل 20٪ من الوقت الذي يقضيه المستخدمون على انستجرام .

كما بدأت ميتا في طرح ميزات تحقيق الدخل لمنشئي المحتوى في أواخر هذا الربع ، كما ستطرح إصدارًا على الويب من Horizon Worlds ، من أجل مشروعها ميتا فيرس للواقع الافتراضي.

