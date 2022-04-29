عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

3 مليارات دولار خسائر ميتا للمرة الثانية منذ تغيير علامتها التجارية

ميتا تخسر 3 مليارات
ميتا تخسر 3 مليارات دولار للمرة الثانية منذ تغيير علامتها

أعلنت شركة ميتا Meta عن خسارتها 3 مليارات دولار، وذلك للمرة الثانية منذ تغيير علامتها التجارية من فيسبوك لميتا، في الوقت الذى  تحاول الشركة فيه جاهدة التحضير لعام 2030 لتقديم مشروعها الأكبر ميتافيرس. 


وأشارت ميتا إلى وجود اتجاه هبوطي في عائدات الإعلانات بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا حيث أن تطبيق فيسبوك محظور بشكل عام  في روسيا، كما ارتفعت الإيرادات الفصلية لشركة ميتا بنسبة 7٪ ، وهى أقل من توقعات المحللين بنسبة 7.8٪.

"ميتا" تفتتح أول متجر لبيع أجهزة الواقع الافتراضي.. تفاصيل

"ميتا" تحتفي بإنجازات سيدات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بإطلاق SheCreates

وبحسب موقع TechCrunch فإن الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، مارك زوكربيرج، قد أوضح أن عائدات تطبيقات فيسبوك وإنستجرام ستستخدم ضمن تمويل مشاريع ميتا في الواقع الافتراضي. 



وتواجه ميتا منافسة من تطبيق تيك توك  لأنها تهدف إلى تجاوز النظام الأساسي كشركة رائدة في الفيديو القصير، لكن زوكربيرج ذكر أن استثمار شركته في Reels التى تشكل 20٪ من الوقت الذي يقضيه المستخدمون على انستجرام .

 

كما بدأت ميتا في طرح ميزات تحقيق الدخل لمنشئي المحتوى في أواخر هذا الربع ، كما ستطرح إصدارًا على الويب من Horizon Worlds ، من أجل مشروعها ميتا فيرس للواقع الافتراضي.  
 

شركة ميتا Meta فيسبوك ميتافيرس الواقع الافتراضي فيسبوك وإنستجرام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التموين: حذف زجاجة زيت لتر ومكرونة نصف كيلو من مقرارات مايو

فيفا يتخذ قرارا جديدا بشأن إعادة مباراة الجزائر والكاميرون ويوقف بكاري جاساما "فيديوجراف"

دعاء آخر جمعة في رمضان 2022.. ردده ولا تتركه يفوتك

انفراد.. "فيفا" يعتمد نتيجة مباراة مصر والسنغال مع توقيع عقوبات مالية وانضباطية

زكاة الفطر 2022 .. مقدارها وخطأ يجعلها مرفوضة احذره

رسميا.. محمد صلاح يحصد جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي 2021-2022

كلوب متجاهلا محمد صلاح: علينا الفوز بأبطال أوروبا ليتوج ماني بالكرة الذهبية

دعاء الجمعة الأخيرة من رمضان 2022 .. 16 كلمة تجعلك من الفائزين

ترشيحاتنا

ناس تخاف ما تختشيش.. رسالة غامضة من وليد سعد|وأنغام : أنا شوفتهم

للمرة الأولى.. روسيا تستخدم غواصات لقصف أوكرانيا.. فيديو

بـ قانون أردني .. توفير التمويل اللازم لرعاية المسجد الأقصى

"الأوقاف": ثواب صلاة العيد بالمسجد الجامع لا يقل عن أدائها في الخلاء

روسيا تكشف خسائر الجيش الأوكراني خلال الحرب

اِبعد عني .. ثورة ميساء مغربي بعد اكتشاف مقلب رامز جلال |فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فيفى عبده ومرقس عادل ضيفا موقع صدى البلد لتكريمهما.. صور

ارتباك مستقبل هالاند وبوجبا وإبراهيموفيتش.. تأثير شائعة وفاة رايولا على لاعبي العالم؟

رفضت تقاضي أجر وتكلفت 50جنيها..كواليس تسجيل شريفة فاضل أغنية لسة بدري يا شهر الصيام

ذكرى ميلاد شحاتة أبو كف..كيف تسبب ناجي العلي في اتهام نور الشريف بخيانة الوطن؟

فيديو

سبب تسميتها بـ اليتيمة.. أسرار آخر جمعة في رمضان.. فيديو جراف

فك أسر الغارمين.. هدايا الرئيس السيسي للمصريين في العيد.. فيديو جراف

عمرو مصطفى يكشف وصية والدته له وسر غضبه من عمرو دياب

كارثة| حواوشي بخلطة كراتين البيض يملأ معدة المصريين

المزيد

ساحة رأي

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

د. ضياء الدين صبري يكتب: دلائل اقتصادية في شهر الصيام

سورة الناس.. الملجأ لك قبل وقوع أي شر..

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

صدقة الفنان

محمود ضاحي الجلاد

إبداع عبد الرحيم كمال في "جزيرة غمام"

عبدالمعطى أحمد

"تم البدر بدرى" أغنية الوداع

نهال علام

الجمهورية الجديدة (٢) .. توشكى الخير

خالد جمال

فاتن أمل حربي.. المسلسل الأهم رغم الهم والغم

عبد الرازق توفيق يكتب: السيسى.. من توشكى إلى سيناء

المستشار أسـامة الصعيدي

كلمات يحاسب عليها القانون

إلهام أبو الفتح

ذهب مصر الأصفر

اﻟﻤﺰﻳﺪ