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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الذهب يتراجع 4 جنيهات في أول أيام عيد الفطر

سعر الذهب
سعر الذهب

أظهر سعر الذهب في مصر تراجعا بقيمة 4 جنيهات على الأقل في المتوسط بنهاية تعاملات أول أيام عيد الفطر المبارك والمحددة اليوم الإثنين بالمقارنة بما كان عليه سعر المعدن الأصفر يوم السبت الماضي لدى محلات الصاغة.

وحسب تقرير صادر عن موقع إيجيبت جولد برايس المتخصص في أسعار المشغولات الذهبية، سجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأوسع انتشارًا نحو 1130 جنيها للبيع و 1160 جنيها للشراء مقابل  1135 جنيها للبيع و 1155 جنيها للشراء بفارق 5 جنيهات. 

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سعر الذهب بمستهل تعاملات اليوم الاثنين 25-4-2022

وبلغ سعر الذهب  عيار 24 الأعلى فئة نحو1291 جنيها للبيع و 1326 جنيها للشراء مقابل 1297 جنيها للبيع و1320 جنيها للبيع بفارق 4 جنيهات.  .

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية إلى نحو969 جنيها للبيع و 994 جنيها للشراء مقارنة بـ  973 جنيها للبيع و 970 جنيها للشراء بفارق 4 جنيهات.  .

وسجل سعر الجرام من عيار 14 الأقل فئة نحو753 جنيها للبيع و 773 جنيها للشراء مقابل  757 جنيها للبيع و 770 جنيها للشراء بفرق 4 جنيهات.  


وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 9040 جنيها للبيع و 9280 جنيها للشراء و أوقية الذهب 40.2 ألف جنيه للبيع و 40.3 جنيها للشراء و كيلو الذهب نحو 1.3 مليون جنيه للبيع و 1.325 مليون جنيه للشراء

وبرر خبراء تراجع الذهب نظرا لحالة الكساد التي خلفتها الحرب الروسية الأوكرانية وقلة الطلب على المشغولات الذهبية  مقابل ارتفاع حجم المعروض بالأسواق

أسعار مصنعية الذهب والدمغة

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

وتعد أسعار الذهب اليوم فى مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء في مصر أو بباقي الدول العربية.

وبدأت روسيا عملياتها العسكرية في الأراضي الأوكرانية يوم 24 فبراير الماضي ، وتأثرت الأسواق العالمية وقفزت أسعار عدد من السلع العالمية منها الذهب والبترول والقمح وغيرها..

 

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