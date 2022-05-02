بعد انكسار الموجة الحارة.. إقبال كبير من أهالي الوادي الجديد على الملاهي والمتنزهات

أقبل أهالي الوادي الجديد، علي الحدائق والمنتزهات والملاهي وذلك بعد انكسار موجة الحرارة، حيث توجه الأطفال إلي الملاهي ومناطق الألعاب وسط جو يسوده الفرح والسعادة.

وكانت الوادي الجديد أعلنت عن الانتهاء من تجميل الشوارع وتجهيز الحدائق العامة والمتنزهات في كافة أنحاء المحافظة، لاستقبال الجمهور خلال إجازة عيد الفطر المبارك، لتكون متنفسًا حضاريًا يستوعب إقبال المواطنين.

ووجهت المحافظة أيضا دعوة للمواطنين بالاستمتاع بالأجواء في الحدائق والمتنزهات العامة خلال عطلة عيد الفطر، مع أهمية الحفاظ على المرافق العامة والاعتناء بالنظافة، وشددت المحافظة، في بيانها على الالتزام بالإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا والضوابط والإرشادات العامة.

ومن جانبه شدد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، على رؤساء المراكز والأحياء والأجهزة المعنية، بتكثيف الجولات الميدانية للوقوف على الخدمات المقدمة للمواطن الواحاتي، ومتابعة الأعمال القائمة ونسب ومعدلات الإنجاز بها والتي تستهدف الحفاظ على الرونق الحضاري والجمالي للمحافظة، وذلك في إطار استعدادات المحافظة لاستقبال عيد الفطر المبارك.

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