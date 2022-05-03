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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أصل الحكاية

مخدرات وقتل.. قصة جرائم طاردت الحياة الأسرية لـ ميرنا المهندس

صدى البلد

يُصادف اليوم ذكرى ميلاد الفنانة الشابة الراحلة ميرنا المهندس، التي لُقبت بـ « فراشة السينما المصرية»، نظرًا لرقتها وملامح وجهها الملائكية، لكن هذه الملاك فارقت عالمنا عن عمر يناهز 39 عام فقط، بعد صراع مع مرض سرطان القولون.

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معلومات لا تعرفها عن ميرنا المهندس

  • التحقت الفنانة الشابة الراحلة ميرنا المهندس بإحدى المدارس الأجنبية.
  • درست ميرنا الباليه لمدة 6 أعوام.
  • بعد أن أنهت دراسة البالية، التحقت بمعهد الموسيقى لدراسة الغناء الأوبرالي.
  • ظهرت ميرنا المهندس للمرة الأولى على شاشة التلفاز من خلال الإعلانات وهي في التاسعة من عمرها.
  • اكتشفها المخرج أحمد عبد السلام من خلال الإعلانات، وأدخلها عالم السينما ليبدأ مشوارها الفني عام 1993م من خلال فيلم «مستر دولار».
ميرنا المهندس
  • كان أول مسلسلاتها الدرامية مسلسل « ساكن قصادي» عام 1995م.
  • عانت ميرنا المهندس من مرض سرطان القاولون، وأجرت العديد من العمليات الجراحية لإستئصال الجزء المصاب أكثر من مرة، ما جعلها تبتعد عن الفن.
  • أعلنت ميرنا المهندس اعتزالها الفن عامى2002، واتجهت إلى حفظ القرآن الكريم، وارتدت الحجاب والنقاب.
  • بعد استقرار الحالة الصحية للفنانة الشابة الراحلة ميرنا المهندس خلعت الحجاب وعادة للعمل في الفن مرة أخرى.
  • كانت ميرنا المهندس تعاني من عدم استقرار في حياتها الأسرية، حيث تم القبض على شقيقها في قضية مخدرات عام 2007، وحُكم على والدتها بالسجن 7 سنوات بتهمة قتل زوجها، وقيل في ذلك الوقت أن القتل كان دفاعًا عن النفس.
ميرنا المهندس
  • كانت ميرنا المهندس تخشى من الفشل في الحب والزواج، وتكرار معاناة والدتها الزوجية، لذلك لم تتزوج أبدًا حتى توفت.
  • بعد أن عادت ميرنا المهندس مرة أخرى إلى العمل الفني والتمثيل، وقدمت عدد من الأعمال الفنية، عاد المرض يصارعها مرة أخرى، وسعت إلى إجراء عمليات جراحية جديدة لاستئصال الجزء المصاب، إلا أنها رحلت عن عالمنا إلى مثواها الأخير متأثرة بعملية جراحية أثناء رحلة العلاج من سرطان القاولون.
  • أوصت ميرنا المهندس بأن يدعو لها الجميع من أهلها ومحبيها ومعجبيها بالرحمة والمغفرة، وأن يسامحوها.
  • قبل وفاتها، طلبت ميرنا رؤية 3 فنانين هم « بشرى، ريم البارودي، أحمد سعد»
ميرنا المهندس فراشة السينما المصرية سرطان القاولون البالية معهد الموسيقي الغناء الأوبرالي

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