مخدرات وقتل.. قصة جرائم طاردت الحياة الأسرية لـ ميرنا المهندس

يُصادف اليوم ذكرى ميلاد الفنانة الشابة الراحلة ميرنا المهندس، التي لُقبت بـ « فراشة السينما المصرية»، نظرًا لرقتها وملامح وجهها الملائكية، لكن هذه الملاك فارقت عالمنا عن عمر يناهز 39 عام فقط، بعد صراع مع مرض سرطان القولون.

معلومات لا تعرفها عن ميرنا المهندس

التحقت الفنانة الشابة الراحلة ميرنا المهندس بإحدى المدارس الأجنبية.

درست ميرنا الباليه لمدة 6 أعوام.

بعد أن أنهت دراسة البالية، التحقت بمعهد الموسيقى لدراسة الغناء الأوبرالي.

ظهرت ميرنا المهندس للمرة الأولى على شاشة التلفاز من خلال الإعلانات وهي في التاسعة من عمرها.

اكتشفها المخرج أحمد عبد السلام من خلال الإعلانات، وأدخلها عالم السينما ليبدأ مشوارها الفني عام 1993م من خلال فيلم «مستر دولار».

ميرنا المهندس

كان أول مسلسلاتها الدرامية مسلسل « ساكن قصادي» عام 1995م.

عانت ميرنا المهندس من مرض سرطان القاولون، وأجرت العديد من العمليات الجراحية لإستئصال الجزء المصاب أكثر من مرة، ما جعلها تبتعد عن الفن.

أعلنت ميرنا المهندس اعتزالها الفن عامى2002، واتجهت إلى حفظ القرآن الكريم، وارتدت الحجاب والنقاب.

بعد استقرار الحالة الصحية للفنانة الشابة الراحلة ميرنا المهندس خلعت الحجاب وعادة للعمل في الفن مرة أخرى.

كانت ميرنا المهندس تعاني من عدم استقرار في حياتها الأسرية، حيث تم القبض على شقيقها في قضية مخدرات عام 2007، وحُكم على والدتها بالسجن 7 سنوات بتهمة قتل زوجها، وقيل في ذلك الوقت أن القتل كان دفاعًا عن النفس.

ميرنا المهندس