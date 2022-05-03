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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

لا عزاء للحاقدين .. محمود المهدي يعلن عودته لـ منة عرفة

صدى البلد

أعلن محمود المهدي ، عن عودته لـ زوج الفنانة منة عرفة بعد انفصالهما للمرة الثانية، وذلك عبر خاصية الاستوري على تطبيق انستجرام. 

 

وكتب محمود المهدى “ الحمد الله انا ومنة رجعنا ولا عزاء للحاقدين ”. 

 

ويذكر ان محمود المهدي زوج الممثلة منة عرفة اعلن انفصالهما للمرة الثانية، وذلك في خبر مقتضب عبر خاصية الاستوري على تطبيق انستجرام. 

 

 

وكتب محمود المهدي قائلا:" تم الانفصال والحمد لله على كل شيء وربنا يوفقها ويوفقني"، ثم كتب ستوري أخرى قال فيها:" ربنا اللي بيرزق البد عمرها ما كانت في يد حد وضد الفساد حتى لو فضلت لوحدي بس ربنا معايا الحمد لله". 

انستجرام الفنانة منة عرفة منة عرفة نستجرام زوج الفنانة منة عرفة

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