عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نائب محافظ قنا يفاجئ عددا من المخابز البلدية في ثالث أيام العيد

جولة المخابز بقنا
جولة المخابز بقنا

أجرى حازم عمر ، نائب محافظ قنا ، صباح اليوم الأربعاء، جولة تفقدية مفاجئة علي عدد من المخابز البلدية بمدينة قنا في ثالث أيام عيد الفطر المبارك، للاطمئنان علي سير العمل بها والتأكد من جودة الخبز المقدم للمواطنين و مطابقته للمواصفات من حيث الجودة والوزن المقرر والوقوف على أى مخالفات من قبل أصحاب المخابز.

 

شملت الجولة عددا من المخابز الواقعة بنطاق مدينة قنا، رافقه خلالها أشرف أنور، نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا .

 

فى ثانى أيام عيد الفطر..المراكب النيلية تتصدر المشهد على كورنيش النيل بقنا

في حملات صحية.. تحرير مخالفات لـ 5 منشآت غذائية بقنا

 

شدد  نائب محافظ قنا ، خلال الجولة  على الالتزام بما جاء فى قرار رئيس الوزراء المتضمن أسعار وأوزان الخبز، وتنفيذ تكليفات محافظ قنا لمديرية التموين والوحدات المحلية وجهاز حماية المستهلك بالمتابعة الميدانية اللحظية، مع اتخاذ الإجراءات الفورية تجاه أصحاب المخابز غير الملتزمين.

 

وأشار نائب محافظ قنا ، إلى أنه سوف يجرى الضرب بيد من حديد على يد كل فاسد ولن يسمح بقيام بعض أصحاب المخابز  بتخزين وبيع الدقيق في السوق السوداء، حيث سيتم التعامل حيال ذلك وفق الإجراءات القانونية المتبعة و الصارمة.

 

كما حرص نائب محافظ قنا ، على إدارة حوار مع المواطنين عن مستوى جودة رغيف الخبز ومدي مطابقة للمواصفات القياسية، و ملاحظاتهم حول توافر السلع وأسعارها واحتياجاتهم منها.

 

 

جولة المخابز بقنا 
جولة المخابز بقنا 
جولة المخابز بقنا 
جولة المخابز بقنا 
جولة المخابز بقنا 
جولة المخابز بقنا 
جولة المخابز بقنا 
جولة المخابز بقنا 
جولة المخابز بقنا 
جولة المخابز بقنا 
جولة المخابز بقنا 
قنا المخابز البلدية الخبز رغيف العيش عيد الفطر المبارك المخابز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السيارة تفحمت بالكامل.. حادث سير مروع لـ رجب نبيل لاعب سموحة

سعر الدولار فى مصر اليوم الأربعاء 4-5-2022

واتسآب يثير حماسة مستخدميه بعد ظهور ميزة طال انتظارها

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 4-5-2022

كاف يوقف حكم الفيديو مهدي عبيد بسبب ضربة جزاء الأهلي أمام الرجاء

ارتفاع سعر الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى في 20 عاما

إثيوبيا تزعم تعرض سد النهضة لهجمات إلكترونية .. تفاصيل

أستاذ اقتصاد: شراء مصر 44 طنا من الذهب خطوة إيجابية لمواجهة الأزمة العالمية

موضوعات متعلقة

أهالي نقادة بقنا يحيون أول أيام عيد الفطر بحلقات ذكر ومديح

حمص الشام وجبة قنائية تستقبل المصلين على موائد الإفطار بعد صيام رمضان

ترشيحاتنا

مصر تصدر شيكولاتة للعراق بقيمة 3.5 مليون دولار.. ومنتجات ألبان بـ1.5 خلال 2021

احتجاجات جزائرية أمام مقر فيفا للمطالبة بإعادة مباراة الكاميرون.. صور

جثة في شنطة سفر.. كشف لغز مقتل سائق توك توك بـ 6أكتوبر

انخفاض الحرارة ونسمات باردة.. طقس الأردن غدا الخميس

اكتشاف نقطة مراقبة وبقايا معبد و85مقبرة من العصر البطلمي بسوهاج.. صور

صرف 30 ألف جنيه إعانة فورية لأسرة المؤذن المتوفى ليلة العيد| فيديوجراف

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إقبال كثيف على زيارة حدائق القناطر الخيرية بالقليوبية والمركز الثقافي الإفريقي بأسوان

قلق أهلاوي من وفاق سطيف.. حكاية حكم تونسي أخرج المصري من الكونفدرالية

كيف انتهت حياة أحباء داليدا بالانتحار.. ولماذا قررت أن تفارق بنفس الطريقة؟

10 صور من حفل Maroon 5 بـ الأهرامات .. شاهد

فيديو

تحذير من تخزين العيش في الفريزر.. وتحميصه يزيد الأمر سوءا

بعد الاعتداء على مسلمين في عيد الفطر.. إثيوبيا تعتقل 6 قادة سياسيين وأمنيين

حسين الجسمي يطرح أغنية جديدة احتفالا بعيد الفطر.. فيديو

كنت باخد عيدية 5 جنيه.. وفاء عامر تتحدث عن ذكرياتها مع العيد

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

خواطر عيد الفطر

عبدالمعطى أحمد

حكمة "الاحتفال بالعيد" عند العقاد

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «إدمان الإنترنت» يدمر العقل

محمود دياب

شر الحاجة وذل السؤال

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "23 ".. حقيقة القناصة

كريمة أبو العينين

الطيب أحسن

د/علاء الشال

وصايا في يوم العيد وليلته

إلهام أبو الفتح

كل عام ومصر بخير

اﻟﻤﺰﻳﺪ