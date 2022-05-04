نائب محافظ قنا يفاجئ عددا من المخابز البلدية في ثالث أيام العيد

أجرى حازم عمر ، نائب محافظ قنا ، صباح اليوم الأربعاء، جولة تفقدية مفاجئة علي عدد من المخابز البلدية بمدينة قنا في ثالث أيام عيد الفطر المبارك، للاطمئنان علي سير العمل بها والتأكد من جودة الخبز المقدم للمواطنين و مطابقته للمواصفات من حيث الجودة والوزن المقرر والوقوف على أى مخالفات من قبل أصحاب المخابز.

شملت الجولة عددا من المخابز الواقعة بنطاق مدينة قنا، رافقه خلالها أشرف أنور، نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا .

شدد نائب محافظ قنا ، خلال الجولة على الالتزام بما جاء فى قرار رئيس الوزراء المتضمن أسعار وأوزان الخبز، وتنفيذ تكليفات محافظ قنا لمديرية التموين والوحدات المحلية وجهاز حماية المستهلك بالمتابعة الميدانية اللحظية، مع اتخاذ الإجراءات الفورية تجاه أصحاب المخابز غير الملتزمين.

وأشار نائب محافظ قنا ، إلى أنه سوف يجرى الضرب بيد من حديد على يد كل فاسد ولن يسمح بقيام بعض أصحاب المخابز بتخزين وبيع الدقيق في السوق السوداء، حيث سيتم التعامل حيال ذلك وفق الإجراءات القانونية المتبعة و الصارمة.

كما حرص نائب محافظ قنا ، على إدارة حوار مع المواطنين عن مستوى جودة رغيف الخبز ومدي مطابقة للمواصفات القياسية، و ملاحظاتهم حول توافر السلع وأسعارها واحتياجاتهم منها.

جولة المخابز بقنا

جولة المخابز بقنا

جولة المخابز بقنا

جولة المخابز بقنا

جولة المخابز بقنا

جولة المخابز بقنا

جولة المخابز بقنا

جولة المخابز بقنا

جولة المخابز بقنا

جولة المخابز بقنا