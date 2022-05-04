فى ثانى أيام عيد الفطر..المراكب النيلية تتصدر المشهد على كورنيش النيل بقنا

تصدرت المراكب النيلية بنهر النيل، المشهد فى ثانى أيام عيد الفطر المبارك على كورنيش النيل بـ قنا ، وسط تواجد مكثف لفرق الإنقاذ النهرى، للتعامل الفورى مع أى حالات غرق بين المواطنين.

وشهد كورنيش النيل بمدينتى قنا و نجع حمادى، إقبال كبير من المواطنين، خاصة فى فترة المساء، حيث توافدت الكثير من الأسر مع أطفالها للاستمتاع بأجواء و مظاهر العيد على نهر النيل.

كما شهدت ألعاب الأطفال و منافذ بيع المثلجات والحلويات، إقبال كبير من قبل الأطفال ، وسط منافسة كبيرة بين البائعين للفوز بأكبر عدد من المترددين على الكورنيش.

يشهد الكورنيش وجميع المداخل والمخارج المؤدية إليه، تواجد أمنى مكثف لتنظيم حركة المواطنين والسيارات، لمنع التكدس والازدحام وتهيئة أجواء مستقرة للاحتفال بالعيد.



وكانت محافظة قنا ، أعلنت عن فتح الحدائق والمتنزهات وكورنيش النيل أمام المواطنين ، و التأكد من زيادة كفاءة الإنارة فى الطرق المؤدية إليها و مراجعة النظافة داخل و خارج تلك المتنزهات وذلك قبل وبعد انتهاء الاحتفالات.

و أشار محافظ قنا ، إلى أنه جرى تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة، مع ربطها بغرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية للمدن والمراكز، مع ربطها كذلك بغرف عمليات مديريتىّ الصحة والتموين، لتلقى أى شكاوى أو بلاغات بشأن فعاليات الإحتفالات.

و أكد المحافظ رفع درجه الاستعداد بجميع نقاط مرفق الإسعاف،مع توفير الأدوية الإسعافية على مدار 24 ساعة، و توزيع سيارات الإسعاف على النقاط القريبة من أماكن تجمعات المواطنين، إضافة لتكليف إدارة مرور قنا بنشر اللجان المرورية بالشوارع الرئيسية والميادين العامة، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان تحقيق السيولة المرورية أمام حركة السيارات.

المراكب النيلية بكورنيش قنا

المراكب النيلية بكورنيش قنا

المراكب النيلية بكورنيش قنا

المراكب النيلية بكورنيش قنا

المراكب النيلية بكورنيش قنا

المراكب النيلية بكورنيش قنا

المراكب النيلية بكورنيش قنا

المراكب النيلية بكورنيش قنا