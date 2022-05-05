عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

نقل ربة منزل وابنتها لمستشفى أبوتشت بعد تعدى مجهولين عليهم بقنا

صدى البلد

أصيب ربة منزل وابنتها ، بكدمات و سحجات متفرقة بالجسم ، نتيجة تعدى عليهم من قبل مجهولين بقرية المحارزة التابعة لمركز أبوتشت شمال قنا .

تلقى اللواء مسعد أبوسكين، مساعد وزير الداخلية لأمن قنا ، إخطاراً من مركز شرطة أبوتشت، يفيد وصول ربة منزل وابنتها مصابتين بكدمات وسحجات متفرقة بالجسد ، إلى المستشفى، نتيجة تعدى من قبل مجهولين.

 

سكرتير مساعد قنا يتفقد أعمال مشروع مجمع مواقف الوقف الجديد

سكرتير مساعد قنا يتابع عمليات توريد القمح بصومعة المراشدة وتقديم التسهيلات للمزارعين

 

تبين  إصابة : أوعاد عبد المنصف عبد المبدى ٤٣ عاماً، بسحجات وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، و ابنتها توحيدة بدوي عبد العاطى ٢٠ عاماً، باشتباه ما بعد الارتجاج.

جرى نقل المصابتين إلى مستشفى أبوتشت المركزى، لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

من جانبها تكثف أجهزة الأمن جهودها لكشف ملابسات ودوافع الجريمة، وضبط مرتكبى الواقعة لتقديمهم للنيابة العامة.

 

تحرر محضر بالواقعة و أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

قنا أبوتشت ربة منزل مستشفي قرية المحارزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صدى البلد ينفرد بأول تعليق من ياسمين صبري بعد انفصالها عن أحمد أبو هشيمة

أكن له كل الاحترام.. ياسمين صبري لصدى البلد: الانفصال تم بهدوء مع أبو هشيمة

أنا لا أخسر أبدا.. تعليق غامض لأبوهشيمة بعد انفصاله عن ياسمين صبري

سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 5-5-2022

بدون محمد صلاح.. ليفربول يعلن عن قميصه الأساسي للموسم الجديد

علي جمعة: 3 علامات تسبق ظهور المسيح الدجال تحقق منها اثنتان

أسعار الذهب اليوم الخميس 5-5-2022

مصر تشهد عواصف ترابية وأمطار بعدة محافظات غدا

موضوعات متعلقة

وكيل الصحة بقنا يوجه بإصلاح حضانات معطلة بمستشفى قوص المركزي

خلال العيد.. إزالة 7 حالات بناء عشوائي وتعد على أراضي زراعية بقنا

ترشيحاتنا

تداعيات قرار الفيدرالي الأمريكي .. اضطراب أسعار الذهب والعملات

اقتراح أمام الحكومة.. مشروع لزراعة "التوت" حول حواف الترع والمجاري لإنتاج الحرير

حبس وغرامة 10 آلاف جنيه عقوبة تزوير مستندات مشروعات الاقتصاد غير الرسمي

هيئة الدواء توجه بضبط تشغيلات مغشوشة من المضاد الحيوي زوراكسون

الطقس غدا.. انخفاض درجات الحرارة ونشاط رياح بعدة مناطق والقاهرة 27 درجة

مارك زوكربيرج يعلن إطلاق ميزة جديدة لـ "رسائل واتساب"

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عمرو دياب يشكر الكويت بعد حفل ثالث أيام العيد.. صور

توم كروز يحضر العرض الخاص لفيلمه Top Gun: Maverick في سان دييجو

الدنيا دوارة.. ماجد المهندس يطرب جمهور جدة بحفلات العيد في السعودية

شيرين عبد الوهاب تحيي حفل عيد الفطر في الإمارات.. شاهد

فيديو

حدث في هدوء.. تفاصيل انفصال ياسمين صبري وأبو هشيمة

إندومي وحواوشي.. الأغذية المغشوشة تغزو الأسواق وتهدد الصحة العامة.. فيديوجراف

تفاصيل لأول مرة.. خالد الصاوي يكشف كيف تلقى خبر وفاة ابنه..فيديو جراف

شيرين عبد الوهاب تحيي حفل عيد الفطر في الإمارات.. شاهد

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد النومى

حوار السيسي.. بعث جديد

إسلام كمال

الاختيار 3.. ملاحظات على الدراما الخشنة

إبراهيم شعبان

خواطر عيد الفطر

عبدالمعطى أحمد

حكمة "الاحتفال بالعيد" عند العقاد

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «إدمان الإنترنت» يدمر العقل

محمود دياب

شر الحاجة وذل السؤال

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "23 ".. حقيقة القناصة

كريمة أبو العينين

الطيب أحسن

اﻟﻤﺰﻳﺪ