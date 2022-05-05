نقل ربة منزل وابنتها لمستشفى أبوتشت بعد تعدى مجهولين عليهم بقنا

أصيب ربة منزل وابنتها ، بكدمات و سحجات متفرقة بالجسم ، نتيجة تعدى عليهم من قبل مجهولين بقرية المحارزة التابعة لمركز أبوتشت شمال قنا .

تلقى اللواء مسعد أبوسكين، مساعد وزير الداخلية لأمن قنا ، إخطاراً من مركز شرطة أبوتشت، يفيد وصول ربة منزل وابنتها مصابتين بكدمات وسحجات متفرقة بالجسد ، إلى المستشفى، نتيجة تعدى من قبل مجهولين.

تبين إصابة : أوعاد عبد المنصف عبد المبدى ٤٣ عاماً، بسحجات وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، و ابنتها توحيدة بدوي عبد العاطى ٢٠ عاماً، باشتباه ما بعد الارتجاج.

جرى نقل المصابتين إلى مستشفى أبوتشت المركزى، لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

من جانبها تكثف أجهزة الأمن جهودها لكشف ملابسات ودوافع الجريمة، وضبط مرتكبى الواقعة لتقديمهم للنيابة العامة.

تحرر محضر بالواقعة و أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.