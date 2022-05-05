مدافع ليفربول السابق: بنزيما بريال مدريد أكثر أهمية من صلاح مع الريدز

يرى ستيفن نيكول، مدافع نادي ليفربول الإنجليزي السابق، أن كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد أكثر أهمية مع فريقه عن محمد صلاح مع الريدز في الموسم الحالي.

وقال نيكول في تصريحات عبر شبكة “ESPN” عن محمد صلاح وبنزيما: “سأقوم بالمقارنة بطريقة مختلفة، أعتقد أنه من غير العدل محاولة اختيار لاعب أفضل”.

وتابع: “سأذهب في اتجاه، أيهما أكثر أهمية للفريق؟ ليس هناك شك في أن الجواب سيكون بنزيما، إذا استبعدته من ريال مدريد سيفقد الفريق 50% من قوته”.

وأضاف: “لكن إذا استبعدت محمد صلاح من ليفربول، فلا يزال بإمكان الفريق الفوز، لن أتحدث من جانب من هو الأفضل، الأهم بالنسبة لي من هو الأكثر تأثيرًا”.

وأختتم: “لا شك أن بنزيما له تأثير أكبر في وجوده مع ريال مدريد، مثل وجود محمد صلاح مع ليفربول، لكن أرى أن الأخير قادرًا على الفوز بدون جناحه المصري”.

وتأهل ريال مدريد إلى نهائي دوري أبطال أوروبا بعد الفوز على مان سيتي، يواجه فريق ليفربول الإنجليزي، الذي تأهل هو الأخر على حساب فياريال الإسباني.