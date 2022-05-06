الأكثر كفاءة.. محرك Hurricane يغزو أسطول ستيلانتس والبداية مع جيب جراند واجونير 2022

سيشهد عام 2023 استخدام شركة ستيلانتس محركها الجديد ذو الشاحن التوربيني المزدوج سعة 3.0 ليتر ، والمسمى Hurricane ، وستبدأ في استخدامه مع سيارات "جيب واجونير" و "جيب جراند واجونير".

ولكن قبل ذلك ، ستطرح الشركة إصدار محدود الإنتاج من طراز جراند واجونير 2022 بمحرك الإعصار ، الذي يأتي بقوة 510 حصانًا و 500 رطل قدم من عزم الدوران. أصدرت وكالة حماية البيئة الأمريكية بالفعل تصنيفات الاقتصاد في استهلاك الوقود لها الإعداد الجديد لمجموعة نقل الحركة ، ويتفوق محرك الإعصار عالي الإنتاج على محرك جراند واجونير V-8 بسعة 6.4 لتر عندما يتعلق الأمر بالكفاءة.

وفقا لوكالة حماية البيئة (EPA) سيارة جيب جراند واجونير ذات الدفع الكلي للعجلات و سداسية الأسطوانات موديل 2022 تنتج 14 ميلا في الجالون في المدينة و 20 ميلا في الجالون على الطريق السريع مقابل 17 ميلا في الجالون مجتمعة وهي الأرقام الخاصة بفئة التجهيز الأعلى أداء من جراند واجونير وأن الإصدار القياسي بقوة 420 حصانًا والذي سيكون متاحًا أيضًا بداية من العام المقبل يمكن أن يقدم أرقامًا أفضل.

جيب جراند واجونير

أداء محرك الإعصار الجديد هذا أفضل أداء و استهلاكا للوقود بشكل ملحوظ من محرك V-8 سعة 6.4 لتر الذي يأتي بشكل قياسي في جراند واجونير، والذي ينتج 13 ميلا في الجالون في المدينة و 18 ميلا في الجالون على الطريق السريع مقابل 15 ميلا في الجالون مجتمعة. بدءًا من عام 2023 ، سيكون محرك الإعصار متاحًا أيضًا في "جيب واجونير"، والذي تم تجهيزه حاليًا بمحرك V8 سعة 5.7 لتر.

وجود نظام دفع كلي في واجونير مع محرك سعة 5.7 لتر يجعلها مشابهة جدا في استهلاك الوقود مع شقيقتها جراند واجونير ذات الستة سلندر مع إنتاج 15 ميلا في الجالون في المدينة ، و 20 ميلا في الجالون على الطريق السريع ، و 17 ميلا في الجالون مجتمعة. سيتم تقديم Wagoneer ذات الدفع الخلفي مع المحرك الجديد والذي من المتوقع أن يقدم أرقاما أفضل في استهلاك الوقود مع هذا الإعداد ، بغض النظر عن خرج الطاقة.

سيكون المحرك ذو الست أسطوانات الجديد هو المحرك الوحيد المتاح في طرز جيب جراند واجونير L و جيب واجونير L الجديدة ذات قاعدة العجلات الطويلة الجديدة موديل 2023. في الوقت الحالي ، لا يتوفر محرك الإعصار الجديد إلا في طراز جراند واجونير 2022 في أعلى المواصفات وفئة التجهيز الأكثر تقليما، مما يجعله المحرك الأكثر قوة في التشكيلة، ولكنه يكلف ألفين دولار إضافية فوق محرك الـ 8 سلندر بقوة 471 حصان ، ويقبل الوكلاء الطلبات حاليًا.