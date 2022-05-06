محمد موسى : هو كل واحدة هتلبس التايجر أبو هشيمة هيتجوزها |فيديو

علق الإعلامي محمد موسى على خبر انفصال رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة عن زوجته الفنانة ياسمين صبري.

وقال محمد موسى "إن تعليق "أبو هشيمة" على نبأ الانفصال أثار الجدل، فهل كان زواج أبو هشيمة من ياسمين صبري تجربة شاقة لدرجة يقول أنا لا أخسر أبدا، إما أن أربح أو أتعلم".

وأضاف خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، "إن الناس مشغولة جدا بخبر الطلاق دا، والسوشيال مقلوبة، أنا مش فاهم هو أبوهشيمة وياسمين صبري مفيش زيهم أي اتنين حصل بينهم كده، ليه احنا مركزين أوي في حياة الناس، ما اللي يطلق يطلق واللي يتجوز يتجوز، ولا طلاقها هيفيدنا ولا جوازهم يضرنا، احنا ليه بقينا بجد مهتمين أوي باللي يطلق ويلبس ويخلع، ما كل واحد حر".

وفتح الإعلامي محمد موسى النار على عدد من الفنانات، واللاتي ظهرن بملابس "التايجر" عقب نبأ انفصال أبو هشيمة وياسمين صبري، قائلا: "هو ينفع تلبسوا التايجر أول ما سمعتوا الخبر، هو كل واحدة هتلبس التايجر أبو هشيمة هيتجوزها".

وكان رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، قد استشهد بمقولة لنيلسون منديلا، يؤكد من خلالها أنه لا يخسر أبدا، وذلك بعد تأكيد خبر انفصاله عن الفنانة ياسمين صبري.

