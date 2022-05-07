للمرة الثانية.. كيم كارداشيان ترتدي فستان مارلين مونرو في MetGala 2022

حرصت نجمة تليفزيون الواقع كيم كارداشيان على الظهور بإطلالة قديمة لمارلين مونرو، للمرة الثانية خلال حفل Met Gala لعام 2022.

ووفقا لصحيفة “إنترتينمينت ويكلي” امتد طموح كيم كارداشيان التي غيرت لون شعرها إلى الأشقر لارتداء ثوبين من فساتين مارلين مونرو في حفل Met Gala لعام 2022.

كشفت نجمة الواقع أنها اختارت ثوب ثان كانت ترتديه مونرو سابقًا ، للتويج في حفل ما بعد Met Gala، يرجع تاريخ هذا الفستان اللامع حين اختارته مارلين مونرو لترتديه في حفل “جولدن جلوب”عام 1962، حيث حصلت على جائزة هنريتا لأفضل فيلم عالمي.

وتم مشاهدة كارداشيان أيضًا وهي تحمل جائزة جولدن جلوب التي تم تكريم مونرو بها في عام 1962، وقالت: "حاولت العثور على فستان جان لويس مطرز يدويًا ارتديه في الحفل ، اكتشفت أن فستان كان ملك مارلين باللون الأخضر المميز" .

وتابعت: “بعد بحثي ، اكتشفت أن مالكة الجولدن جلوب التي استقبلتها في ذلك المساء لم تكن سوى صديقي جيفليتام، لقد رأيت كل هذا كإشارة إلى أن جميع النجوم تتماشى معا”.

وكانت قد ارتدت كيم كارداشيان فستان مارلين مونرو الفضي اللامع التي ارتدته مارلين مونرو وهي تغني "Happy Birthday" للرئيس جون كينيدي في عام 1962، وكانت ترتدي الفستان فقط على السجادة وتحولت إلى نسخة طبق الأصل للحدث نفسه.

ويصل قيمة الفستان اللامع إلى 5 ملايين دولار، وقالت عنه كيم: “أنا احترم الفستان للغاية، وما يعنيه للتاريخ الأمريكي. لن أرغب أبدًا في الجلوس وأنا أرتديه أو تناول الطعام فيه أو التعرض لخطر أو ضرر له ولن أضع هذا النوع من مكياج الجسم الذي عادة ما أضعه”.