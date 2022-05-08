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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

مواجهة قوية بين رام TRX وريفيان R1T الكهربائية.. فيديو

مواجهة قوية بين رام TRX
مواجهة قوية بين رام TRX و ريفيان R1T الكهربائية

تتواصل المواجهات القوية بين عمالقة البيك اب حول العالم، وتكتسب تلك الفئة من السيارات او الشاحنات الصغيرة مكانه كبيرة وسط محبي عالم السيارات، وخاصة إذا تعلق الموضوع باختبارات الأداء، نسبة إلى النتائج المنتظرة المبهرة سواء كانت سباقات رسمية او غير رسمية.

 

وفي هذا السياق نشرة قناة Edmunds Cars المتخصصة في مجال استعراض السيارات، مقطع فيديو عبر موقع youtube الشهيرة، حيث ظهرت من خلاله النسخة الشهيرة رام TRX وايقونة ريفان الكهربائية السيارة R1T.

 

وتسارعت النسختين رام TRX و ريفيان R1T الكهربائية في مقطع فيديو تنافسي، مع استعراض لمحتويات النسختين من الداخل والتقنيات الخاصة بهم، إلى جانب الاستعراض الخارجي أيضا، حيث تتمتع النسختين بالعديد من اللمسات المميزة، بالإضافة للمظهر الرياضي الشهير.

 

القدرات الفنية لوحوش السباق رام TRX و ريفيان R1T الكهربائية

 

أما عن القدرات الفنية للسيارة رام TRX فدعمت بمحرك ثماني الاسطوانات طراز V سعة 6200 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 702 حصانا، و 881 نيوتن/متر من عزم الدوران، على عكس النسخة الكهربائية ريفان والتي تنتج قوة قدرها 835 حصانا، وعزم اقصى للدوران اكبر بقوة 1231 نيوتن/متر.

 

ومع اختبارات الأداء استطاعت ريفان أن تصل من وضع السكون 0 وصولًا لسرعة 96 كم/ساعة خلال 3.8 ثانية، على عكس رام TRX والتي قطعت نفس المسافة في مدة زمنية استغرقت 4.7 ثانية، بينما تغلبت ريفان أيضا في سباق الربع ميل بعد أن قطعت المسافة المحددة في 12.4 ثانية، مقارنة بـ رام TRX والتي قطعت تلك المسافة في فترة زمنية مدتها 13.2 ثانية.

رام TRX ريفيان R1T ريفيان R1T الكهربائية رام TRX

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