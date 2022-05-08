تراجع 15 جنيهاً.. هبوط فى أسعار الذهب ببداية تعاملات اليوم الأحد 8-5-2022

تراجع سعر الذهب في مصر بمستهل تعاملات اليوم الأحد 8-5-2022، بعد أن زاد أمس بمقدار 65 جنيها في المتوسط على مستوى محلات الصاغة.

وحسب تقرير صادر عن موقع إيجيبت جولد برايس المتخصص في أسعار المشغولات الذهبية، سجل سعر الذهب عيار 21 الأوسع انتشارًا نحو 1180 جنيها للبيع و 1210 جنيها للشراء.

سعر الذهب اليوم



وبلغ سعر الذهب اليوم عيار 24 الأعلى فئة نحو 1349جنيها للبيع و 1383جنيها للشراء.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية إلى نحو 1011جنيها للبيع و 1037 جنيها للشراء .

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 الأقل فئة نحو 787جنيها للبيع و 807جنيهات للشراء .

ووصل سعر الجنيه الذهب لنحو 9440جنيها للبيع و 9680 جنيها للشراء و أوقية الذهب حوالي 42.5 ألف جنيه للبيع و 43.2 ألف جنيه للشراء و كيلو الذهب نحو 1.4 مليون جنيه للبيع والشراء.

وبرر خبراء ارتفاع الذهب نظرا لرفع سعر الفائدة لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي بمقدار 0.5% يوم الأربعاء الماضي وزيادة سعر المعدن الأصفر عالميا.

سعر مصنعية الذهب والدمغة

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

وتعد أسعار الذهب اليوم فى مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء في مصر أو بباقي الدول العربية.

وبدأت روسيا عملياتها العسكرية في الأراضي الأوكرانية يوم 24 فبراير الماضي ، وتأثرت الأسواق العالمية وقفزت أسعار عدد من السلع العالمية منها الذهب والبترول والقمح وغيرها.