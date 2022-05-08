لمحدودى ومتوسطى الدخل| شروط الحصول على شقة بالإسكان الاجتماعى

أعلنت وزارة الإسكان، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن طرح المرحلة الأولى من مشروع “درة الوادي” للمواطنين محدودي ومتوسطي الدخل، وبدء سحب كراسات الشروط وسداد مقدم جدية الحجز بداية من الغد، الاثنين الموافق 9 مايو.

ويستعرض “صدى البلد” شروط حجز وحدات “درة الوادى” لمحدودي ومتوسطى الدخل، والتى جاءت كالتالي:

- أن يكون المتقدم شخصًا طبيعيًّا مصري الجنسية، وألا تقل سن المتقدم عن 21 سنة في تاريخ نهاية الإعلان.

- ألا تزيد سن المتقدم من منخفضي الدخل على 50 سنة في تاريخ الإعلان، وألا تزيد سن المتقدم من متوسطي الدخل على سن المعاش (المُقرر بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019) في تاريخ نهاية مدة القرض (تُحدد وفقًا للدراسة الائتمانية للجهة الممولة)، وألا تزيد سن المتقدم من متوسطي الدخل من أصحاب المعاشات والمستفيدين من المعاشات على 75 سنة في تاريخ نهاية مدة القرض، بشرط سداد 40% بحد أدنى من قيمة الوحدة كدفعة مقدمة، مع تحويل المعاش إلى الجهة الممولة، كما يحظر على المتقدم شراء الوحدات نقدًا ويلتـزم بالتعاقد والسداد بنظام التمويل العقاري لمدة حدها الأقصى 30 سنة.

- ألا يكون سبق التخصيص للمتقدم أو للأسرة (الزوج/الزوجة/الأولاد القصر) وحدة سكنية أيًّا كان نوعها بالمدن الجديدة أو المحافظات، سواء كانت في حوزته أو تنازل عنها للغير أو بالشراكة مع آخرين أو آلت للمتقدم أو الأسرة بالتنازل من الغير.

- يشترط ألا يكون سبق التخصيص للمتقدم أو للأسرة (الزوج/الزوجة/الأولاد القصر) قطعة أرض سكنية أيًّا كان نوعها بالمدن الجديدة أو المحافظات سواء كانت في حوزته أو تنازل عنها للغير أو بالشراكة مع آخرين أو آلت للمتقدم أو الأسرة بالتنازل من الغير.

- ألا يكون المتقدم أو الأسرة (الزوج/الزوجة/الأولاد القصر) قد استفاد بقرض تعاوني أو دعم من المشروع القومي للإسكان أو إحدى الجهات العامة التي تقدم دعمًا للحصول على وحدة سكنية.

- ألا يكون المتقدم أو الأسرة (الزوج/الزوجة/الأولاد القصر) مالكًا لمسكن أو آل إليه بالإرث الشرعي، وأن يكون المتقدم من أبناء محافظة الوادي الجديد - الكائن بها الوحدة السكنية المُتقدم لها - أو المقيمين بها أو المرتبط بها عملًا أو المحافظات المجاورة على أن تكون الأولوية للعاملين أو المقيمين بالمحافظة ذاتها. ويستثنى من ذلك المتقدمون من متوسطي الدخل.

- سداد مقدم جدية الحجز اعتبارًا من يومي الاثنين الموافق 9 مايو المقبل حتى الأربعاء 11 مايو للمواطنين لذوي الإعاقة، واعتبارًا من يوم الخميس الموافق 12 مايو وحتى 26 مايو لجميع المواطنين.

- الأولوية في التخصيص للمتقدمين سابقًا على مدينة الخارجة بكل من إعلان الحاجزين بالمشروع القومي للإسكان (2005 - 2009 ) وكل من الإعلان الثالث والرابع والثامن بمشروع الإسكان الاجتماعي ممن هم خارج الأولوية ولم يتم التخصيص ولم يقوموا بسحب مقدم جدية الحجز، بشرط سداد فرق مقدمات جدية الحجز.

ويتضمن الطرح الجديد 160 وحدة سكنية بمدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد (المرحلة الأولى)، ويتم تقسيمها ما بين وحدات خاصة بالمواطنين منخفضي الدخل ووحدات خاصة بالمواطنين متوسطي الدخل.

وتصل مساحة الوحدات الخاصة بـ منخفضي الدخل إلى 110 م2 تقريبًا، ثلاث غرف وصالة، وسعر بيع الوحدة السكنية 328.5 ألف جنيه، وتتراوح قيمة الدعم النقدي المباشر بين 5 آلاف و60 ألف جنيه، وتبلغ قيمة الدعم غير المباشر في حدود 689 ألف جنيه مُمثلة في “الحد الأقصى لقيمة دعم عائد التمويل العقاري، بالإضافة إلى قيمة نصيب الوحدة من تكلفة تنفيذ المرافق العامة وفرق تكلفة بناء الوحدة”، بالإضافة إلى 60 ألف جنيه، على أن يكون مقدم جدية الحجز 15 ألف جنيه والمصاريف الإدارية 405 جُنيهات، على أن يتم دفع 10% كحد أدنى من إجمالي سعر بيع الوحدة السكنية لاستكمال باقي مقدم الحجز عن التعاقد.

بينما الوحدات الخاصة بمتوسطي الدخل تصل مساحتها إلى 110 م2 تقريبًا، ثلاث غرف وصالة، وسعر بيع الوحدة السكنية 328.5 ألف جنيه، ولا يوجد دعم نقدي مباشر للوحدة، وتبلغ قيمة الدعم غير المباشر في حدود 653 ألف جنيه مُمثلة في (الحد الأقصى لقيمة دعم عائد التمويل العقاري بالإضافة إلى قيمة نصيب الوحدة من تكلفة تنفيذ المرافق العامة وفرق تكلفة بناء الوحدة)، على أن يكون مقدم جدية الحجز 20 ألف جنيه والمصاريف الإدارية 405 جُنيهات، على أن يتم دفع 15% كحد أدنى من إجمالي سعر بيع الوحدة السكنية لاستكمال باقي مقدم الحجز عن التعاقد.