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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بني سويف يتابع سير أعمال امتحانات الصف الرابع الابتدائي وسنوات النقل

وكيل وزارة التعليم
وكيل وزارة التعليم ببني سويف

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف سير أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الحالي 2021/2022، لسنوات النقل والشهادات العامة والمحلية ،والتي انطلقت "أمس" بأداء طلاب الصفوف  الخامس الابتدائي والأول والثاني الإعدادي الامتحان، فيما تستكمل اليوم الأحد ، بأداء طلاب الصف الرابع الابتدائي، وبالتزامن مع استمرار امتحانات سنوات النقل للتعليم الفني.

 

جاء ذلك خلال تواصل وكيل وزارة التربية والتعليم الأستاذ محمد عبد التواب مع المحافظ، للاطمئنان على سير الامتحانات، ومتابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتحقيق التباعد بين الطلاب، أثناء أداء الامتحان حرصا على صحتهم وسلامتهم، وتقليل الكثافات الطلابية داخل لجان الامتحانات، وتوفير كافة التيسيرات اللازمة والأجواء الملائمة لعقد الامتحانات بسلاسة ودون معوقات.

 

حيث أشار وكيل التعليم إلى جولته التفقدية لعدد من اللجان، لمتابعة انتظام سير الامتحانات  الصف الرابع الابتدائي طبقا للمنظومة التعليمية الجديدة،  والتي بدأت اليوم الاحد بمادتي اللغة العربية والتربية الدينية وتنتهي بمادة الرياضيات الخميس المقبل ،  حيث يؤدي أكثر من 82  ألف  تلميذاً وتلميذة الامتحان في 678 مدرسة ( رسمي ، عربي ، لغات ، خاص  ) على مستوى الإدارات التعليمية.

 

واطمأن وكيل الوزارة على مستوى الامتحان وجود الطباعة مؤكدا على ضرورة إعداد كشوف الملاحظة مسبقا وتصحيح المواد أول بأول والتأكيد على غلق الأبواب وعدم تواجد غير القائمين على العملية الامتحانية داخل المدرسة أثناء سير الامتحانات، مؤكدا على التنسيق بين  غرفة عمليات المديرية والإدارات التعليمية لمتابعة سير العملية الامتحانية ورصد المعوقات التي تواجه الامتحانات وتقديم الدعم الفني والحلول العاجلة لأي مشكلة طارئة مع تكثيف المتابعة على المدارس خلال فترة الامتحانات.

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