خلال جولة تفقدية .. الداودى يتابع أعمال مشروع تطوير المناطق غير المخططة بمدينة قنا

أجرى اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، جولة ميدانية لمتابعة أعمال رد الشيء لأصله وإزالة نواتج الحفر وتمهيد الطرق تمهيدا للبدء فى أعمال الرصف وإعادة المناطق التي تم الانتهاء منها، لمظهرها الحضاري بمدينة قنا ضمن مشروع تطوير المناطق غير المخططة الممول من صندوق التنمية الحضارية.

رافقه خلال الجولة ، المهندس نبيل الطيبى، السكرتير العام للمحافظة، ومحمد صلاح أبوكريشة، السكرتير العام المساعد، و المهندس رجب عرفه، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى، والدكتور عرفة محمود، مدير وحدة تطوير المناطق العشوائية بقنا، وطارق لطفى، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا ، و عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

قال محافظ قنا ، إن العمل يجرى على قدم وساق للانتهاء من تنفيذ المشروع فى الوقت المحدد له، حيث تم الانتهاء من إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب بنسبة 100% بمناطق نجع سعيد، والمنشية، و عزبة خليفة، بينما يجري إحلال وتجديد مناطق الحاكم العسكري بنسبة 90% و الدقيني بنسبة 55% والمنشية البحرية بنسبة 55% و الزبيدي بنسبة 95% والكنوز بنسبة 85%.

واضاف الداودى، بأنه تم الانتهاء من تركيب 300 من أعمال الأعمدة الكهربائية بالمناطق المستهدفة وجاري الانتهاء من المتبقي خلال الايام القليلة المقبلة، مشدداً على مسئولى شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسرعة الانتهاء من الاعمال المتبقية لضمان إعادة الشوارع إلى حالتها الاولى بعد الانتهاء من أعمال الحفر الخاصة بإحلال وتجديد خطوط المياة بصورة تجعلها صالحة لسير المشاة والسيارات تمهيداً لإعادة رصفها من جديد لابراز الشكل الحضاري تماشيا مع النهضة الحضارية التى تشهدها المحافظة فى مجال الطرق.

والتقي محافظ قنا ، بعدد من المواطنين للاستماع إليهم، مؤكداً لهم أنه سوف يتم البدء في أعمال الرصف بالمناطق التي تم الانتهاء منها خلال الأيام القليلة القادمة، مؤكداً حرصه الشديد على متابعة تنفيذ كافة المشروعات ميدانياً للتأكد من نسب التنفيذ ومراعاة المواصفات الفنية ومعايير الجودة المحددة.

جدير بالذكر أنه يجرى حاليا تطوير 5 مناطق غير مخططة بمدينة قنا طبقا لبروتوكول التعاون الموقع مع صندوق تطوير العشوائيات بتكلفة 200 مليون جنيه ، و أن أعمال التطوير تشمل إحلال وتجديد شبكات المياه بطول 111 كم بمواسير بلاستيكية "PVC" لتتواكب مع متغيرات الحياة ، كما أنها صحية وتدوم لفترة أطول.

جولة المناطق غير المخططة

جولة المناطق غير المخططة

جولة المناطق غير المخططة

جولة المناطق غير المخططة

جولة المناطق غير المخططة

جولة المناطق غير المخططة

جولة المناطق غير المخططة