عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

خلال جولة تفقدية .. الداودى يتابع أعمال مشروع تطوير المناطق غير المخططة بمدينة قنا

جولة المناطق غير
جولة المناطق غير المخططة

أجرى اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، جولة ميدانية لمتابعة أعمال رد الشيء لأصله وإزالة نواتج الحفر وتمهيد الطرق تمهيدا للبدء فى أعمال الرصف وإعادة المناطق التي تم الانتهاء منها، لمظهرها الحضاري بمدينة قنا ضمن مشروع تطوير المناطق غير المخططة الممول من صندوق التنمية الحضارية.

رافقه خلال الجولة ، المهندس نبيل الطيبى، السكرتير العام للمحافظة، ومحمد صلاح أبوكريشة، السكرتير العام المساعد، و المهندس رجب عرفه، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى، والدكتور عرفة محمود، مدير وحدة تطوير المناطق العشوائية بقنا، وطارق لطفى، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا ، و عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة. 

انتشال جثة غريق مجهول من النيل بجوار قناطر نجع حمادي

مصرع شاب بطلقات نارية فى تجدد خصومة ثأرية بـ حجيرات بقنا

قال محافظ قنا ، إن العمل يجرى على قدم وساق للانتهاء من تنفيذ المشروع فى الوقت المحدد له، حيث تم الانتهاء من إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب بنسبة 100% بمناطق نجع سعيد، والمنشية، و عزبة خليفة، بينما يجري إحلال وتجديد مناطق الحاكم العسكري بنسبة 90% و الدقيني بنسبة 55% والمنشية البحرية بنسبة 55% و الزبيدي بنسبة 95% والكنوز بنسبة 85%.

واضاف الداودى، بأنه تم الانتهاء من تركيب 300 من أعمال الأعمدة الكهربائية بالمناطق المستهدفة وجاري الانتهاء من المتبقي خلال الايام القليلة المقبلة، مشدداً على مسئولى شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسرعة الانتهاء من الاعمال المتبقية لضمان إعادة الشوارع إلى حالتها الاولى بعد الانتهاء من أعمال الحفر الخاصة بإحلال وتجديد خطوط المياة بصورة تجعلها صالحة لسير المشاة والسيارات تمهيداً لإعادة رصفها من جديد لابراز الشكل الحضاري تماشيا مع النهضة الحضارية التى تشهدها المحافظة فى مجال الطرق. 

والتقي محافظ قنا ، بعدد من المواطنين للاستماع إليهم، مؤكداً لهم أنه سوف يتم البدء في أعمال الرصف بالمناطق التي تم الانتهاء منها خلال الأيام القليلة القادمة، مؤكداً حرصه الشديد على متابعة تنفيذ كافة المشروعات ميدانياً للتأكد من نسب التنفيذ ومراعاة المواصفات الفنية ومعايير الجودة المحددة. 

جدير بالذكر أنه يجرى حاليا تطوير 5 مناطق غير مخططة بمدينة قنا طبقا لبروتوكول التعاون الموقع مع صندوق تطوير العشوائيات بتكلفة 200 مليون جنيه ، و أن أعمال التطوير تشمل إحلال وتجديد شبكات المياه بطول 111 كم بمواسير بلاستيكية "PVC" لتتواكب مع متغيرات الحياة ، كما أنها صحية وتدوم لفترة أطول.

 

جولة المناطق غير المخططة
جولة المناطق غير المخططة
جولة المناطق غير المخططة
جولة المناطق غير المخططة
جولة المناطق غير المخططة
جولة المناطق غير المخططة
جولة المناطق غير المخططة
جولة المناطق غير المخططة
قنا صندوق التنمية الحضارية مشروع تطوير المناطق غير المخططة مدينة قنا تمهيد الطرق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بـ 15 مليون جنيه.. ياسمين صبري تحسم الجدل حول هدايا أحمد أبو هشيمة| خاص

سعر الذهب اليوم الأحد 8-5-2022

أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 7 مايو 2022.. البلدي بـ 36 جنيها

بعد طلاق ياسمين صبري وأبو هشيمة.. سمية الخشاب تنشر صورها بالتايجر |شاهد

بعد ظهوره فى فيديو يعد نقودا.. ضبط متسول الإسكندرية

لمحدودى ومتوسطى الدخل| شروط الحصول على شقة بالإسكان الاجتماعى

شوبير: شوقي مدربا وميدو مساعدا والحضري لحراس المرمى في جهاز إيهاب جلال

سعر الدولار في البنك الأهلي عقب إجازة عيد الفطر

موضوعات متعلقة

يتكلف١٠ ملايين جنيه.. سكرتير مساعد قنا يتفقد العمل بمشروع كورنيش نقادة الجديد

15 سنة تعثر..أهالي قرية طوخ بقنا: الصرف الصحي بدأ2007 ولم ينته حتى الآن

ترشيحاتنا

الداخلية:ضبط 50 سلاحا ناريا و93 قضية مخدرات وتنفيذ43 ألف حكم خلال24 ساعة

من أجل عيون إيهاب جلال.. هل يتراجع عبدالله السعيد عن الإعتزال الدولي ؟

مجزرة في تويتر.. إيلون ماسك يخطط لطرد1000 موظف بعد شراء المنصة.. فيديو

القائمة بأعمال السفير الأمريكي ومجموعة دبلوماسيين يعودون للعمل بسفارة واشنطن في أوكرانيا

خالد عبدالغفار يتابع أعمال تنفيذ المشروع المصري الإيطالي لتحسين خدمات التمريض.. صور

البنك المركزي: ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي إلى 37.1 مليار دولار بنهاية أبريل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هاكرز روس يهددون السلطات البريطانية بتعطيل أجهزة الأكسجين في المستشفيات

لسبب غريب.. رئيس وزراء باكستان السابق يصف نفسه بـ الحمار |فيديو

الركاب رأسا على عقب.. تعطل قطار الموت بأمريكا في الهواء

خطايا وسقطات الإخوان في عام.. كيف سحب السيسي مصر من الظلام للنور وحول عجز الكهرباء الى فائض؟

فيديو

مبروك عطية يوضح حكم تحديد نوع الجنين.. فيديوجراف

رغم عدم تحقيقه النجاح المطلوب.. بشرى: معالي ماما يشبه قصة حياتي| فيديو

بشرى: والدي مثلي الأعلى وزوجي صديق الطفولة.. فيديو

رد فعل بوسي شلبي بعد تقليدها.. علقة لمريهان حسين ورحمة أحمد دورها جاي

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

واقتربت الثانوية العامة

نجاة عبدالرحمن

من طرف خفي "24"

علاء ثابت

علاء ثابت يكتب : انهيار القيم على مذبح منصات التواصل

محمد شعبان

الإنترنت وحرب الشائعات

احمد النومى

حوار السيسي.. بعث جديد

إسلام كمال

الاختيار 3.. ملاحظات على الدراما الخشنة

إبراهيم شعبان

خواطر عيد الفطر

عبدالمعطى أحمد

حكمة "الاحتفال بالعيد" عند العقاد

اﻟﻤﺰﻳﺪ