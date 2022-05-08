مجزرة في تويتر.. إيلون ماسك يخطط لطرد1000 موظف بعد شراء المنصة.. فيديو

قالت مذيعة قناة العربية، إنه مع اقتراب الملياردير الأمريكي إيلون ماسك من تأمين التمويل اللازم لصفقة شراء تويتر، كشفت معلومات جديدة أن إيلون ماسك يخطط لطرد 1000 موظف من تويتر بمجرد اكتمال شرائه للمنصة.

وتابعت مذيعة قناة العربية خلال نشرة الأخبار بقناة العربية، أن يعتقد أنه سيطرد العديد من موظفي الشركة بعد نقل الملكية وهو الأمر الذي سيستغرق 6 أشهر وفقا لما ذكره ماسك في هذا الأسبوع للمستثمرين.

وتابعت أنه في المقابل هناك توقع بتعيين ماسك آلاف الموظفين الجدد في غضون السنوات الثلاث المقبلة، ما قد يؤدي إلى حصول تضخم بحوالي 11 ألف موظف بارتفاع من 7500 موظف حاليا.