أخبار التكنولوجيا|إيلون ماسك يتوقع تحقيق 5 مليارات دولار أرباح من Twitter Blue.. وخبراء الأمن السيبراني يحذرون من برمجية خبيثة

نشر موقع «صدى البلد»، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:



تعتزم شركة وان بلس الصينية إطلاق جهاز التابلت OnePlus Pad خلال الأسابيع المقبلة حيث كشفت أحدث التسريبات تصميمه وعدد من مواصفاته التى ستحمل ميزات وتقنيات جديدة مع سعر مناسب.



قامت شركة جوجل بتحديث مساعدها الذكي Google Assistant ليصبح قادرا على انجاز عدد من المهام المختلفة من بينها التحديث التلقائي لكلمات المرور المخترقة لمستخدمي هواتف أندرويد.



في أوقات الأزمات، يمكن أن تصبح هواتفنا الذكية منقذتنا وشريان الحياة، ومع تعرض أوكرانيا للغزو الروسي الذي بدأ في 24 فبراير الماضي، كان الأوكرانيون يعتمدون على تطبيقات مختلفة للبقاء على قيد الحياة والتنقل في طريقهم خلال الحرب.



كشف عدد من خبراء الأمن السيبراني برمجية خبيثة تستهدف أجهزة الكمبيوتر واللاب توب التى تعمل بأجهزة ويندوز تسمى"Raspberry Robin" ويمكنها اختراق بيانات المستخدمين كما تنتشر بسهولة بين الأجهزة.



تعتزم شركة ريلمى الصينية إطلاق هاتف Realme 9 5G في الأسواق الأوروبية خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث سيصدر الهاتف بعدد من المواصفات المحسنة عن النسخة السابقة التى تم الإعلان عنها في شهر مارس الماضي.



كشفت تقارير أن رجل الأعمال، إيلون ماسك يتوقع مضاعفة أرباح تويتر Twitter من خلال خدمة Twitter Blue المدفوعة كما يتوقع الوصول إلى زيادة الأرباح بقيمة 5 مليارات دولار من إجمالي الإيرادات التي حققتها المنصة العام الماضي .

نصحت شركة جوجل جميع مستخدمي هواتف أندرويد تثبيت آخر تحديثاتها التى خصصتها للمستخدمين مؤخرا والتي تعالج أكثر من 36 ثغرة أمنية تم تصنيفها بأنها شديدة الخطورة والتي يمكنها إصابة هواتف أندرويد وتحميل البيانات الخاصة بالمستخدمين من بعد .