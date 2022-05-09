ترتيب الدوري الإسباني بعد نهاية الجولة 35.. ريال مدريد يواصل الصدارة

انتهت مساء الإثنين منافسات الجولة الخامسة والثلاثين من الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم ، بفوز أتلتيكو مدريد على ريال مدريد بهدف دون رد.

وشهدت الجولة فوز مهم لفريق برشلونة على ريال بيتيس، بهدفين لهدف، ليتأهل البلوجرانا رسميًا إلى منافسات دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

بينما تعادل إشبيلية مع فياريال في الجولة نفسها بهدف لمثله، وتعرض ريال سوسيداد للخسارة أمام ليفانتي بهدفين لهدف.

ترتيب الدوري الإسباني بعد نهاية الجولة الخامسة والثلاثين



1 ريال مدريد، 81 نقطة.

2 برشلونة، 69 نقطة.

3 إشبيلية، 65 نقطة.

4 أتلتيكو مدريد، 64 نقطة.

5 ريال بيتيس، 58 نقطة.

6 ريال سوسيداد، 56 نقطة.

7 فياريال، 53 نقطة.

8 أتلتيك بلباو، 52 نقطة.

9 أوساسونا، 46 نقطة.

10 فالنسيا، 44 نقطة.

11 سيلتا فيجو، 43 نقطة.

12 رايو فاييكانو، 42 نقطة.

13 إسبانيول، 40 نقطة.

14 إلتشي، 39 نقطة.

15 خيتافي، 37 نقطة.

16 قادش، 35 نقطة.

17 غرناطة، 34 نقطة.

18 مايوركا، 32 نقطة.

19 ليفانتي، 29 نقطة.

20 ألافيس، 28 نقطة.