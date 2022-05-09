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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

علاء عصام: الجميع طالب بمنظومة للتأمين الصحى والرئيس السيسي حققها بعد ثورتين

النائب علاء عصام،
النائب علاء عصام، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب

قال النائب علاء عصام، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن منظومة التأمين الصحى يجب تطبيقها على جميع المواطنين  لأنها تحقق العدالة الإجتماعية لكل المواطنين.

وأضاف عصام، في كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب ، اليوم الاثنين :" طالبنا كثيرا بمنظومة تأمين صحي شامل، قبل ثورتي 25 يناير و30 يونيو لإنقاذ المصريين من الأزمات الصحية، حيث أن المواطن لم يكن يجد مستشفى تعالجه بالمجان بشكل حقيقى".

وتابع:" ملف الصحة لم تجد الإهتمام إلا بعد تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى، وأطلق المنظومة وراعى البعد الإجتماعى ووجة بتنظيم من المبادرات الصحية التى جابت محافظات الجمهورية". 

وأعلن "عصام"، موافقته من حيث المبدأ على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 123 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق شراكة "صندوق الخبرة الفنية ونقل الخبرات " بين جمهورية مصر العربية ومؤسسة الخبرة الفرنسية والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن تنفيذ مشروع تعاون فني لدعم إصلاح التأمين الصحي الشامل في مصر، الموقع بتاريخ 16/9/2021.                                                                                                                                                   وأشاد "نائب التنسيقية" بالتعاون الطبى مع الدول الاجنبية والأوربية مايؤدى إلى نقل الخبرات على المستوى الفنى والصحى موضحا أن هذا يعنى أن الدولة المصرية ,تدرك جيدا أهمية المنظومة الصحية فى تحقيق التنمية والتعاون مع المجتمع الدولى أمر جيد ويؤكد تطبيق الإنسانية عالميا.

تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين منظومة التأمين الصحي العدالة الاجتماعية الجلسة العامة لمجلس النواب الأزمات الصحية

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