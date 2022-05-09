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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الداخلية تضبط مخدرات بقيمة 160 مليون جنيه خلال شهر .. فيديو

صدى البلد

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطنى، من ضبط عدد من مروجي المواد المخدرة قبل ترويجها على عملائهم والتي بلغت قيمتها 160 مليون جنيه.  

وأسفرت الجهود خلال شهر، عن ضبط 5348 قضية مواد مخدرة، ضُبط خلالها، كمية من مخدر البانجو وزنت 10409,513 كيلو جرامًا، كمية من مخدر الحشيش المخدر وزنت 1425,497 كيلو جرامًا، كمية من مخدر الهيروين وزنت 128,425 كيلو جرامًا، كمية من مخدر الأستروكس وزنت 51,307 كيلو جرام، كمية من مخدر الآيس «الشابو» وزنت 22,94 كيلوجرامًا، كمية من مخدر الأفيون وزنت 17,425 كيلوجرامًا.

وتم ضبط كمية من مخدر الكوكايين وزنت 3٫950 كيلو جرامًا، كمية من مخدر الفودو وزنت 1,375 كيلو جرامًا، كمية من بذور القنب المخدر وزنت 4 جرام، 18974ألف قرص لعقار الكبتاجون، 33245 ألف قرص لعقار الترامادول، 109948 ألف قرص مؤثر، 61 قرص إكستاسى، 105 طوابع مخدرة.

وتمكنت الحملات من ضبط 5 قضايا غسل أموال، بلغ إجماليها قرابة 102 مليون جنيه، متحصلة من الإتجار غير المشروع فى المواد المخدرة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال 14 مركزًا بدون ترخيص لعلاج الإدمان، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة بحوالى 160 مليون جنيه.

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