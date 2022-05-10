مارينا صلاح .. أول تعقيب من نقابة الأطباء على الواقعة|والعقوبة المنتظرة

مساء أمس الاثنين توفيت السيدة مارينا صلاح، والتي يشتبه أنها ضحية لمسلسل الإهمال الطبي، حيث كانت البداية، مساء الأحد عندما دخلت مارينا صلاح، أحد المستشفيات الخاصة، لعمل بعض الفحوصات على عينها، بسبب معاناتها من الاحمرار، وهو ما تطلب إجراء أشعة لها، إلا أن الأطباء أجروا أشعة الصبغة، دون تحليل، مما تسبب فى إصابتها بمضاعفات خطيرة، وهذا ما أكده محاميها فريد ماكسيموس.

قصة مارينا صلاح

مارينا صلاح صاحبة الـ 29 عامًا، يشتبه أنها فقدت حياتها بسبب خطأ طبي، حيث قال محاميها فريد ماكسيموس، إن المستشفى نقلت مارينا صلاح إلى مستشفى مجاورة لها، لعدم وجود غرفة عناية مركزة تتعامل مع حالاتها، لكن أثناء النقل توقفت أعضاء مارينا ودخلت فى غيبوبة الموت، ولم يستطيعوا إنقاذها، حيث توفيت فى الثالثة عصر أمس الإثنين.

من جانبه، قال رامز دوس، زوج مارينا في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء أمس الاثنين إنها دخلت المستشفى على قدميها وفجأة صرخت وقالت لي "الحقني أنا بموت".

وتقدمت أسرة مارينا ببلاغ إلى قسم النزهة يتهمون فيه المستشفى، بالإهمال الطبي والتسبب فى وفاة ابنتهم، وطالبوا بالتحقيق في الواقعة واستدعاء المتورطين فيها، مؤكدين أنها دخلت المستشفى على قدميها وخرجت منها تصرخ لزوجها قائلة ( الحقني أنا بموت)، وتحركت أجهزة الدولة بعد تقديم البلاغ، وفتح النائب العام تحقيقا فى القضية، وشكل وزير الصحة لجنة لكشف ملابسات وفاة مارينا صلاح.

مارينا صلاح وزوجها

سبب وفاة مارينا صلاح

أما محامي الضحية، فقد أكد خلال تصريحات إعلامية، أن مارينا صلاح، توفيت إثر مضاعفات طبية تعرضت لها بسبب أشعة الصبغة على عينها، مشيرا إلى أن المستشفى التي كانت متواجدة بها، لا يوجد فيها غرفة عناية مركزة وغير مجهزة، حيث ظلت مارينا على أجهزة التنفس الصناعي بعد أن أصيب وذهبت إلى مستشفى آخر.

وأوضح محامي أسرة مارينا أن المستشفى المتسبب في مرضها نتيجة عدم عمل اختبار حساسية لها قبل الأشعة، كما توقفت كل أجهزة جسم مارينا بعد خروجها من المستشفى الأولى، والتي رفضت إعطائي تقرير عن حالة المتوفاة مارينا صلاح، وكل المسئولين في المستشفى اختفوا بعد الوفاة.

مارينا صلاح وزوجها في حفل زفافها

عقوبة الإهمال الطبي

أما عن عقوبة الإهمال الطبي في القانون المصري، فقد واجه جرائم الإهمال الطبي بعقوبات رادعة، وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 وتعديلاته، عقوبة من تسبب خطأ في جرح شخص أو إيذائه بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته، ويقع ضمنه على سبيل المثال لا الحصر الإهمال الطبي.

ونصت المادة 244 على الآتي:

من تسبب خطأ في جرح شخص أو إيذائه بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيهاً أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا نشأ عن الإصابة عاهة مستديمة أو إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالاً جسيماً بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطياً مسكراً أو مخدراً عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.

وتكون العقوبة الحبس إذا نشأ عن الجريمة إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين.

أما عن عدد حالات الإهمال الطبي في المستشفيات المصرية، والتي تحمل أرقاما مفزعة، فكنا قد استعراضها خلال هذا التقرير

مارينا صلاح مع طفلها

موقف نقابة الأطباء

وعن موقف نقابة الأطباء من حادث مارينا صلاح، تواصل "صدى البلد"، مع الدكتور جمال عميرة، رئيس لجنة التحقيق بنقابة الأطباء، والذي أكد أن النقابة طبقا للوائح، لا تنظر أو تحقق في واقعة إلا إذا تقدمت أسر المتضررين بشكوى داخل النقابة.

وأكد عميرة، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن أسرة الضحية تقدمت ببلاغ إلى النيابة لأنها الجهة المختصة بالتحقيقات ولتحفظ حقوقها، أما عن تحقيقات نقابة الأطباء، فإنها سوف تحقق في الواقعة لمعرفة حقيقة الخطأ الطبي، وأسبابه، حال تقدمت أسرة الضحية مارينا صلاح بشكوى رسمية للنقابة.