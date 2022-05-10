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توك شو

خالد عمران يؤكد على أهمية النية في قبول الأعمال والعبادات | فيديو

الدكتور خالد عمران
الدكتور خالد عمران ، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية

أكد الدكتور خالد عمران ، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية ، أن العابد الذكي هو الذي يستثمر أوقات العبادات الجديدة بعد شهر رمضان الكريم ، مثل صوم الستة البيض ، والاستعداد للحج القادم ، والإكثار من الذكر في كل التوقيتات .

ونوه الدكتور خالد عمران ، خلال لقائه لـ برنامج " صباحك مصري " ، والمذاع على فضائية " إم بي سي مصر 2 " ، أن النية من أهم شروط قبول العبادات في شهر رمضان ، وبعد شهر رمضان الكريم . 

الحكمة من صيام الست من شوال 
شرع الله تعالى صيام ستة أيام من شوال لعدة حِكم، نذكر منها

أولًا: إنه ورد فضل عظيم وأجر كبير في صيام الست من شوال، وأن من يصومها كتب له أجر صيام سنة كاملة، كما ورد في حديث: «من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر»، منوهة بأن الرسول -صلى الله عليه وسلم-، فسر ذلك الحديث بقوله: «من صام ستة أيام بعد الفطر كان تمام السنة: «من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها»، ونقل الحافظ ابن رجب عن ابن المبارك: «قيل: صيامها من شوال يلتحق بصيام رمضان في الفضل، فيكون له أجر صيام الدهر فرضًا».

ثانيًا: أن صيام الست من شوال بعد رمضان فرصة من تلك الفرص الغالية، بحيث يقف الصائم على أعتاب طاعة أخرى بعد أن فرغ من صيام رمضان، ثالثًا: إن الصيام من العبادات التي تطهر القلوب من أدرانها، وتشفيها من أمراضها، لذلك فإن شهر رمضان موسم للمراجعة، وأيامه طهارة للقلوب، وتلك فائدة عظيمة يجنيها الصائم من صومه، ليخرج من صومه بقلب جديد، وحالة أخرى.

رابعًا: ومن الفوائد المهمة لـ صيام الست من شوال تعويض النقص الذي حصل في صيام الفريضة في رمضان، إذ لا يخلو الصائم من حصول تقصير أو ذنب مؤثر سلبًا في صيامه ويوم القيامة يؤخذ من النوافل لجبران نقص الفرائض، كما قال صلى الله عليه و سلم: «إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الصَّلَاةُ الْمَكْتُوبَةُ، فَإِنْ أَتَمَّهَا، وَإِلَّا قِيلَ: انْظُرُوا هَلْ لَهُ مِنْ تَطَوُّعٍ. فَإِنْ كَانَ لَهُ تَطَوُّعٌ أُكْمِلَتْ الْفَرِيضَةُ مِنْ تَطَوُّعِهِ، ثُمَّ يُفْعَلُ بِسَائِرِ الْأَعْمَالِ الْمَفْرُوضَةِ مِثْلُ ذَلِكَ».

 

 

خالد عمران برنامج صباحك مصري دار الإفتاء المصرية توك شو

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