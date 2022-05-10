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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بعد استثناء مستلزمات الإنتاج من إجراءات الاستيراد

رجال الأعمال: قرار السيسي يؤكد قدرة الدولة على مواجهة التحديات

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

قال المهندس أحمد حسام عوض، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، إن تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي  باستثناء مستلزمات الإنتاج من قرار فتح الاعتماد المستندى جاءت في توقيت هام واستراتيجي لطمأنة القطاع الخاص ورجال الأعمال والمواطنين حول قدرة الدولة علي التعامل مع التحديات الاقتصادية، والحفاظ على الصناعة الوطنية من الغلق ، من خلال إعادة النظر في دعم القطاع الخاص والشركات الوطنية خاصةً وأن الفترة الأخيرة كانت شبه ضبابية أمام رجال الأعمال في ظل التحديات والتوترات الدولية الخطيرة.

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وأضاف عوض فى تصريحات خاصة ل " صدى البلد" ، أن قرارات الرئيس السيسي وتدخله السريع لدعم القطاع الخاص، تنم عن وعي القيادة السياسية وإدراكها لحجم وخطورة المشكلات والتحديات العالمية الراهنة وما تحمله القطاع الخاص خلال 10 سنوات الماضية من الأعباء والضغوطات المالية والبيروقراطية.


وأضاف، أن توجه الرئيس بقرارات تنقذ الصناعه المصرية سوف تؤدة الى زيادة الإنتاج والاتجاه إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي واستقرار الأسواق كدولة مصنعة وليست استهلاكية، وهو المفهوم الذى غيرة الرئيس السيسي منذ بداية توليه المسئولية من خلال الاعتماد على الصناعة الوطنية وهو الأمر الذي يتطلب سنوات وتكاتف القطاع الخاص والحكومة في مواجهة الأزمات الاقتصادية.

وتابع قائلا :" كلنا وراء الصناعة الوطنية، والاعتماد عليها من خلال إيجاد بديل وطني وصناعة بجودة وسعر تنافسي، كما أن الوقت حان لتغيير الدفة نحو زيادة عجلة الإنتاج ومواجهة التحديات الخارجية والداخلية مثل أسعار الصرف».

وأشار عوض، أن القطاع الخاص منتظر اليوم دعم حقيقي ونظرة مختلفة للحكومة للعمل علي خلق مناخ مناسب للأعمال واقتصاد انتاجي قوي وهو ما تضمنه تعليمات الرئيس من رسائل لطمأنه القطاع الخاص. 

الرئيس السيسي رجال الأعمال الخارجية المالية القيادة السياسية جمعية رجال الأعمال الصناعة الوطنية Finance Real Estate

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