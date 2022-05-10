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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بإطلالة مبهجة.. شيرين رضا تخطف الأنظار من سيارتها

شيرين رضا
شيرين رضا

نشرت الفنانة شيرين رضا صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت شيربن في الصورة بإطلالة مبهجة من سيارتها  مما أثار إعجاب متابعيها و علقت قائلة:"ها قد أتي فصلي المفضل في السنة".

يذكر أن آخر أعمال شيرين رضا مسلسل "شغل فى العالى" بطول فيفى عبده، توني ماهر، بسمة داود، مروان يونس، وهو من تأليف حسين مصطفى محرم، وإخراج مرقس عادل.  

وتدور أحداث مسلسل “شغل فى العالى” فى إطار كوميدى، حيث تقدم شيرين دور الصديقة الجذابة المواكبة لصيحات الموضة والتى تنتمى لطبقة مجتمعية عالية، فيما تجسد فيفى شخصية تنتمى لطبقة شعبية، وتعيش فى مكان شعبى، أى النقيد لشخصية شيرين، ولكن تجمعهما صداقة قوية، وينتج عن تفاوت الطبقات العديد من المواقف الكوميدية.

 

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IMG_٢٠٢٢٠٥١٠_٢١١٧٢٤
شيرين رضا بإطلالة تخطف الانظار من سيارتها صورة جديدة اعمال شيرين رضا

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