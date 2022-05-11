بسبب علاقة عاطفية.. الأمن يلاحق المتهمين بقتل مدرس بمطروح

كشفت الاجهزة الامنية تفاصيل ما تبلغ لقسم شرطة الضبعة بمديرية أمن مطروح بتاريخ 27/4/2022 بمقتل (مدرس - مقيم بمحافظة مطروح) إثر إصابته بطلقات نارية ، وذلك حال تواجده بمحل أعلاف ملك (خاله - مقيم بدائرة القسم) .

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة وتحديد مُرتكبيها وتبين أن الحادث على خلفية الانتقام لتشكك أحد المتهمين ( له معلومات جنائية وسبق اتهامه فـى قضايا "شروع فـى قتل ، سرقات متنوعة ، سلاح نارى ، إتلاف ") فى وجود علاقة بين المجنى عليه وإحدى الفتيات (قريبته) .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار تكثيف الجهود لضبط المتهمين .