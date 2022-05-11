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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم بين سيارة ودراجتين بخاريتين بالمنيا

حادث مروري بملوي
حادث مروري بملوي

أصيب 4 أشخاص إثر تصادم سيارة بدراجتين بخاريتين في مدينة ملوي جنوب المنيا.


وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم بين السيارة رقم 3869 ن - ا - س ربع نقل، بدراجة بخارية رقم 1473 ن - ص - د بأخرى بدون لوحات، بطريق السبعين بمدينة ملوى، نتيجة التخطي الخاطئ من الدراجة الأولي.

وأسفر  الحادث  عن إصابة 4 أشخاص جميعهم من مركز ديرمواس بإصابات متنوعة وقد تم نقل المصابين إلى مستشفى ملوي النموذجى لتلقي العلاج وتحرير المحضر اللازم للواقعة وإحالته إلى النيابة لتباشر التحقيق.

 

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