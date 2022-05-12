ضبط شخص بحوزته هيروين في القليوبية

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى- الأمن العام) ومختلف مديريات الأمن جهودها لمكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة.

تمكنت الأجهزة الامنية فى مديرية أمن القليوبية من ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة مركز شرطة شبين القناطر حال إستقلاله دراجة نارية "بدون لوحات" بدائرة المركز ، وبحوزته (إسطوانة لمخدر الهيروين وكذا كمية مجزئة لذات المخدر وزنوا 350 جراما – ومبلغ مالى – هاتف محمول).

تم اتخاذ الاجراءات القانونية .