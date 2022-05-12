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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

مسئولو لجان 2 ثانوي يمنعون الطلاب من الدخول بورق أبيض تنفيذًا لتعليمات الوزير

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن جميع لجان امتحانات الصف الثاني الثانوي التزمت اليوم بمنع دخول الطلاب اللجان بأوراق بيضاء لاستخدامها كمسودات

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن هذا الإجراء يأتي تنفيذا لتعليمات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم.

وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى أنه تم توزيع "ورقة المفاهيم" الخاصة بامتحان اللغة العربية على الطلاب في جميع لجان امتحانات الصف الثاني الثانوي اليوم.

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وشددت وزارة التربية والتعليم على انه من المقرر ان يقوم الطالب بتسليم  ورقة المفاهيم مرة اخرى لمسئولي اللجنة مع انتهاء الامتحان ولا يجوز الاحتفاظ بها.

وأكدت وزارة التربية والتعليم ان نتيجة امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي ، سوف تكون بالدرجات ولن تكون باجتياز أو عدم اجتياز.

وحذرت وزارة التربية والتعليم من أن تخلف طلاب الصف الثاني الثانوي عن أداء الجزء الورقي من امتحانات الصف الثاني الثانوي ، يعتبر غيابا ويكون الطالب راسبا في هذه المادة.
 

وبدأ منذ قليل طلاب الصف الثاني الثانوي، في حل الجزء الإلكتروني من امتحان مادة اللغة العربية ، والذي يضم أسئلة اختيار من متعدد.

وقد حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم زمن الإجابة على أسئلة الاختيار من متعدد الإلكترونية في امتحان اللغة العربية ليكون  من 9:15 لـ 11:15 صباحا.

جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي 

الخميس 12 مايو 2022: اللغة العربية

الأحد 15 مايو 2022: تطبيقات الرياضيات + الجغرافيا

الثلاثاء 17 مايو 2022: اللغة الأجنبية الأولى

الخميس 19 مايو 2022: الجبر والتفاضل وحساب المثلثات

الاحد 22 مايو 2022: اللغة الأجنبية الثانية + الفيزياء + التاريخ

الثلاثاء 24 مايو 2022: الأحياء + الفلسفة والمنطق

الخميس 26 مايو 2022: الكيمياء + علم النفس والاجتماع

امتحانات الصف الثاني الثانوي الصف الثاني الثانوي الثانى الثانوي الثانوي Jobs Education

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