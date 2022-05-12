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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تكنولوجيا

العالم كله بين يديك.. جوجل تتيح ميزة العرض الشامل بتطبيق الخرائط

جوجل تتيح عرض شامل
جوجل تتيح عرض شامل للعالم من خلال تطبيق Google Maps

أعلنت شركة جوجل Google الأمريكية، عن أنها إضافة ميزات جديدة لخدمة الملاحة خاصتها "Google Maps"، التي تم الإعلان عنها في مؤتمرها السنوي للمطورين Google I / O لعام 2022، حيث يحصل تطبيق الخرائط على ما يسمى "العرض الشامل" للمدن والشوارع.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، ستنقل ميزة "العرض الشامل" الجديدة من جوجل المستخدمين إلى مستوى آخر تماما، حيث ستعرض المكان الذي يبحثون عنه على تطبيق "الخرائط" في شكل جولات ولقطات الجوية ممزوجة معا لتبين تفصيلا أجواء المكان الفعلية.

 

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جوجل تتيح عرض شامل للعالم من خلال تطبيق Google Maps


وسيحصل مستخدمو "جوجل مابس"، على ميزة العرض الشامل الجديدة، في عدة دول فقط في البداية، من بينها لوس أنجلوس ولندن ونيويورك وسان فرانسيسكو وطوكيو، ثم سيتم نشرها في باقي مدن العالم قريبا.

وتجمع طريقة العرض الشامل، مجموعة من اللقطات الجوية لبعض الدول مما يمنح المستخدمين أثناء التجوال أجواء غامرة لأي مكان قد يكون متواجد فيه بالعالم، على سبيل المثال، ستستطيع هذه الخدمة إعطاء شعور السفر في المكان الذي تريد الذهاب إليه، فإذا كنت تريد السفر إلى لندن و رؤية الحي والهندسة المعمارية المذهلة للأماكن السياحية كـ ساعة "بيج بن" يتيح لك العرض الغامر القيام بذلك.

وكما تتيح ميزة جوجل الجديدة "العرض الشامل" خيارا جديدا لتطبيق الخرائط، والذي سيتيح للمستخدمين التمرير باستخدام شريط الوقت، من أجل التحقق من شكل المنطقة في أوقات مختلفة من اليوم وفي ظروف جوية مختلفة، وبالتالي معرفة الأماكن الأكثر ازدحاما.

وقالت عملاقة التكنولوجيا إنها تدمج المليارات من صور التجولات الافتراضية والصور الجوية معا من أجل إنشاء "نموذج رقمي ثري للعالم"، جنبا إلى جنب مع المزيد من التطورات في رؤية الكمبيوتر والذكاء الاصطناعي للشوارع والأحياء بجميع أنحاء العالم.

الجدير بالذكر أن خرائط جوجل تعمل أيضا على توسيع التوجيه الصديق للبيئة إلى المزيد من الأماكن بما في ذلك أوروبا حيث تم إطلاقه قريبا في الولايات المتحدة وكندا و بشأنه يقلل من انبعاثات الكربون في البيئة.

جوجل تتيح "عرض شامل" للعالم من خلال تطبيق Google Maps
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العالم كله بين يديك.. جوجل تتيح ميزة العرض الشامل بتطبيق الخرائط

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