أخبار التعليم.. جدول الامتحانات البديلة لطلاب أول وثانية ثانوي.. ومنع دخول اللجان بأوراق بيضاء

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.



مسئولو لجان 2 ثانوي يمنعون الطلاب من الدخول بورق أبيض تنفيذًا لتعليمات الوزير



أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن جميع لجان امتحانات الصف الثاني الثانوي التزمت اليوم بمنع دخول الطلاب اللجان بأوراق بيضاء لاستخدامها كمسودات.



الخشت يوجه بسرعة الانتهاء من إنشاء وتطوير شبكة المياه في جامعة القاهرة



تفقد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، يرافقه أمين عام الجامعة والقيادات الإدارية بالجامعة، المرحلة الأولى من إنشاء وتطوير شبكة المياه بالحرم الجامعي، وذلك للوقوف على الوضع الحالي وآخر تطورات الأعمال بشبكة المياه التي تنفذها إحدى كبرى الهيئات الحكومية بإشراف من كلية الهندسة.

التعليم العالي: توقيع بروتوكول تعاون بين جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية وشركة مقاولات



تلقى الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من الدكتور هشام الديب، رئيس جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، حول توقيع بروتوكول تعاون مع شركة “إنفوبرو” (INVOPRO) للمقاولات العامة والتوريدات العمومية؛ بهدف الارتقاء بالمستوى العملي والتدريبي من خلال التعاون في مجالات التوعية والتدريب والأنشطة الطلابية وريادة الأعمال.



مركز الفلزات يحصل على المرتبة الـ17 بمؤشر سيماجو في الشرق الأوسط وإفريقيا

استعرض د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من د. عماد عويس رئيس مركز بحوث وتطوير الفلزات، حول الأداء العلمي والبحثي للمركز خلال الفترة الماضية، وكذلك حصول المركز على المرتبة الـ17 فى مؤشر سيماجو (Scimago) الإسباني للمراكز البحثية بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا للعام 2022، والذى يقوم على تصنيف 391 مركزًا بحثيًا يمثلون 22 دولة في المنطقة وفقًا لثلاثة أبعاد رئيسية، تتضمن 16 مؤشرًا فرعيًّا، وهي: (البحث، والابتكار، والتأثير المجتمعي).



15 مايو.. إعادة تشغيل جميع الوحدات الطبية بمستشفي جامعة عين شمس التخصصي بالعبور



أعلن الدكتور هيثم عزات مدير عام مستشفي جامعة عين شمس التخصصي بالعبور عن إعادة تشغيل جميع الوحدات الطبية داخل المستشفي وذلك ابتداءًا من 2022/5/15 .

ننشر جدول الامتحانات البديلة لطلاب الأول والثاني الثانوي المتعثرين عن أدائها إلكترونيا



أعلنت وزارة التربية والتعليم، جدول مواعيد الامتحانات البديلة للصفين الأول والثاني الثانوي، للطلاب الذين لم يتمكنوا من أداء الامتحان الإلكتروني؛ بسبب ظروف خارجة عن إرادتهم، حيث يبحث الطلاب عن حلول لما شهدته امتحانات الصف الثاني الثانوي اليوم من أعطال ببعض اللجان في الامتحانات الإلكترونية أثناء سير امتحان اللغة العربية.