مسلسل ضرب الأطباء لا يتوقف ..تفاصيل ما حدث لطبيب القاهرة الجديدة|العقوبة المنتظرة

لا يزال مسلسل الاعتداء على الطواقم الطبية خاصة الأطباء داخل المستشفيات أثناء تأدية عملهم من قبل ذوي المرضى مستمر بدون توقف.

وطالبت نقابة الأطباء والفرعيات، بعقوبات رادعة لوقف نزيف الأطباء والاعتداء عليهم أثناء تأدية عملهم، والحفاظ على كرامتهم والنشأة الطبية، من خلال مشروع قانون يغلظ عقوبة الاعتداء على الطاقم الطبي.

ضرب طبيب بالقاهرة الجديدة

وكان أحدث الحالات الاعتداء على الطواقم الطبية خاصة الأطباء أثناء تأدية مهام عملهم ما كشف عنه الدكتور يحيى دوير، عضو مجلس نقابة أطباء القاهرة.

وقال دوير، إن أحد الأطباء أثناء تأدية عمله بـ مستشفى القاهرة الجديدة تم الاعتداء عليه من قبل مرافق لمريض، وأحدث إصابات بالطبيب عبارة عن كسر بعظام الجمجمة وتجمع دموي بالجيوب الأنفية وارتجاج بالمخ وكدمات بالرأس.

وتوجه الدكتور أحمد حسين، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، إلى المستشفى لمتابعة الأمر، مؤكدا أنه "سيتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لرد اعتبار الطبيب".

وقام وفد من نقابة الأطباء ضم كل من الدكتور: أيمن سالم، أمين عام نقابة الأطباء، أحمد حسين عضو مجلس نقابة الأطباء، إضافة إلى يحيى دوير، عضو مجلس نقابة أطباء القاهرة، وأسامة عبد الحي، أمين عام نقابة الأطباء السابق - بزيارة الطبيب (م . غ) طبيب زمالة الجراحة العامة بمستشفى القاهرة الجديدة والاطمئنان عليه وتقديم كافة أوجه الدعم للطبيب.

وقال الدكتور أيمن سالم، عضو مجلس النقابة، إن الطبيب محجوز بالمستشفى نتيجة لإصابات بالأنف والوجه واشتباه ارتجاج بالمخ وكدمات باليد، مضيفا بأن الطبيب يتم متابعته طبيا وأنه "غير مقيد بالسرير حال وصولنا".

وأشار أنه تم الاتفاق على تحرير محضر بالواقعة باسم المستشفى وأن نقابة الأطباء ستقدم كل الدعم للطبيب، مؤكدا أن "وزير الصحة كلف العديد من قيادات الوزارة لزيارة الطبيب ومتابعة الإجراءات القانونية اللازمة".

إجراءات تحفظ حقوق الأطباء

وأعلنت نقابة الأطباء في وقت سابق عن 10 إجراءات يجب اتخاذها لضمان حق الطبيب حال الاعتداء عليه، تحفظ له حقوقه وكانت كالتالي:

لا تترك المستشفى وتذهب لقسم الشرطة بمفردك تحت أي ظرف.

اتصل فورا بنقابتك الفرعية أو برقم واتس الشكاوي بالنقابة العامة 1247 1 010951، أو رسالة على الواتس للمتابعة معه.

يتم عمل محضر إداري بالاعتداء على المستشفى (يذكر اسماء المعتدين وبياناتهم كاملة ) موقع من السلطة الإدارية الموجودة في المستشفى (المدير - الوكيل - المدير المناوب - النائب الإداري) ويختم بختم النسر والطبيب ياخد نسخة منه.

كذلك الطبيب أو أفراد الطاقم الطبي الذين تعرضوا للاعتداء (كمعتدي عليهم) وليس كمبلغ أو طرف في مشاجرة.

يذكر أسماء وبيانات أي شهود على الواقعة سواء من العاملين في المستشفى أو المرضى المتواجدين في المكان ويوقعوا كشهود على المذكرة الإدارية.

على إدارة المستشفى أن تكون متعاونة مع الطبيب المعتدى عليه، وإذا لم تكن كذلك ( غير متعاونة) على كل أطباء المستشفى التضامن مع الطبيب المتعدى عليه حتى لا يجد صعوبة في تنفيذ هذه الخطوات.

يتم عمل المحضر في القسم باسم المستشفى وبواسطة أي ممثل لإدارة المستشفى.

إذا رفض قسم الشرطة عمل البلاغ، توجه فورا إلى النيابة ولا بد من وجود محامي النقابة.

لا تقلق إذا قام المعتدي بعمل محضر مضاد بأن الطبيب هو المعتدي فهی اتهامات كيدية معروفة ليس لها قيمة.

أولا وأخيرا تضامنك مع زميلك ضرورة لإنك ممكن تكون مكانه في أي وقت.

عقوبة الاعتداء على الأطباء

وحذرت وزارة الصحة والسكان - في وقت سابق، المواطنين من الاعتداء على مقدمي الخدمة الصحية، مطالبة مقدم الخدمة بـ"الإبلاغ في حال تعرض للاعتداء".

وقالت وزارة الصحة، إن الاعتداء على مقدم الخدمة الصحية، جريمة يعاقب عليها القانون بعقوبة تصل للسجن 5 سنوات.