منصور بن زايد ناعيا الشيخ خليفة: فقد الوطن والد الجميع ورجل الإنسانية

نعى الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، الشيخ خليفة بن زايد رئيس دولة الإمارات الذى وافته المنية، اليوم الجمعة.



وكتب في تدوينة عبر حسابه علي تويتر"‏رحم الله فقيدنا الغالي وقائد الوطن الشيخ خليفة بن زايد ، رحل الأخ والقائد والعضيد .. رحل رجل التمكين و الإنجازات ورفيق زايد في رحلة البناء ، فقد الوطن والد الجميع ورجل الإنسانية .. اللهم اغفر له وارحمه وأدخله فسيح جناتك ..إنا لله وإنا إليه راجعون".



وأعلنت وزارة شؤون الرئاسة الإماراتية، اليوم الجمعة، وفاة رئيس دولة الإمارات، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وتنكيس أعلام البلاد لمدة 40 يوما.



وذكرت الوزارة في بيان نقلته وكالة الأنباء الإماراتية (وام): “تنعى وزارة شؤون الرئاسة إلى شعب دولة الإمارات والأمتين العربية والإسلامية والعالم أجمع قائد الوطن وراعي مسيرته صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة الذي انتقل إلى جوار ربه راضياً مرضياً اليوم الجمعة 13 مايو”.



وأضاف البيان: "تعلن وزارة شؤون الرئاسة الحداد الرسمي وتنكيس الاعلام على المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان " رحمه الله “ مدة 40 يوماً اعتباراً من اليوم وتعطيل العمل في الوزارات والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص 3 أيام اعتباراً من اليوم”.