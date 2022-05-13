أخبار الفن| مكالمة عادل إمام لابنة سعيد صالح.. حقيقة طلاق أصالة.. إلغاء حفلات لوفاة الشيخ خليفة بن زايد

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية، منها إلغاء حفلات لوفاة خليفة بن زايد، ومكالمة عادل إمام لابنة سعيد صالح، حقيقة طلاق أصالة نصري، وفى السطور التالية نستعرض أبرزها:

ردت الفنانة السورية أصالة نصري، على الشائعات التي انتشرت خلال الأيام الماضية، والتي تطرقت إلى طلاقها من زوجها فائق حسن، ولكن بطريقتها الخاصة.

ولم تقم أصالة بنفي شائعات طلاقها بشكل مباشر، ولكنها قامت بمغازلة زوجها عبر تويتر، حيث شاركت منشوره، الذي قال فيه لها: «اجمل الامنيات انت استميحك عشقا اقبل يديك واجعل منك تعويذة تحميني من لهفتي ياروعة العطايا وفرحة الشفاء من الوحدة ياطعم المودة ورائحة الرضا اغرس في ارضك آلاف الابتهالات لاتقرب بك اليك سبحان الذي ابدعك من رحيق الجمال واضفى عليك رذاذ السؤدد لتكوني اصالة معنى وحقيقة».

بينما قامت أصالة بالرد على رسالة زوجها الرومانسية، قائلة له: «ياأطيب وأرقّ قلب بالدّنيي جوزي حبيبي يسعد صباحك قد ماأسعدتني 🙏🏼 وغيّرت حياتي وبدّلت أحوالي وطمنتني منّ دنيي كانت صعبه صارت سهله صارت حلوه ..#شكرا عنوان والشرح عن إمتناني لإهتمامك بيطول .. يادنيتي الحلوه».

أعلنت الفنانة الشابة جيلان علاء -عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك- خطوبتها على الفنان عز شهوان.

ونشرت جيلان علاء، صورًا من الخطوبة وعلقت قائلة: «أنا إتخطبت يا جماعة.. كان نفسي الناس كلها تكون معايا بس متعوضة في الفرح إن شاء الله.. أدعولنا ربنا يكملها على خير.. دي خطوبة أختى متبصيليش وطلع بتاع جواز».

تم إلغاء حفل المطرب محمد حماقي في الكويت الذي كان مقررا إقامته اليوم بعد وفاة رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

تقرر تأجيل حفل الفنان محمد عبده، في دولة البحرين الذي كان مقرر له اليوم الجمعة بسبب وفاة الشيخ خليفة بن زايد رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، إذ أعلنت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات -عبر حسابها الرسمي على تويتر- تأجيل الحفل بسبب الحداد.

أعلن الفنان عبد المجيد عبدالله -عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر- تأجيل حفلته التي كان مقرر لها 27 مايو الجاري في دولة الكويت، وذلك بسبب وفاة الشيخ خليفة بن زايد رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

نفى المنتج أحمد السبكي وقوع خلاف بينه وبين الفنان محمد إمام أدى إلى توقف تصوير فيلم "عمهم" المقرر طرحه في موسم عيد الأضحى القادم.

وقال "السبكي في تصريحات ل"صدى البلد":" لا صحة لتلك الشائعات المتداولة، وقد انتهينا من تصوير العمل استعدادا لطرحه قريبا".

أكد الفنان محمد إمام على عمق العلاقة بينه وبين المنتج أحمد السبكي، نافيا وجود إي خلافات بينهما على خلفية ما أثير مؤخرا.

كتبت هند - ابنة الفنان سعيد صالح - منشورًا لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، كشفت من خلاله تفاصيل تلقيها مكالمة من الزعيم عادل إمام.

وقالت هند سعيد صالح، في منشورها قائلة: «من أحلى المكالمات اللى جات لى فى حياتى .. فجأة.. ومن غير مناسبة.. مكالمة من ريحة الحبايب.. حسيت ان بابا اللى بيكلمنى والله.. الحمد لله انك بخير وسمعت صوتك واتطمنت عليك».

تتلقي عائلة السيناريست مجدي الكدش، العزاء على روحه يوم الأثنين المقبل في مسجد الصديق بمساكن شيراتون، إذ أعلنت نقابة المهن التمثيلية - عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك - موعد الجنازة، ونعته.

تضمنت حلقات مسلسل الاختيار 3، إذاعة عدد من التسجيلات لقيادات الإخوان وعلى رأسهم خيرت الشاطر ومحمد مرسي والمرشد محمد بديع، وهم يتحدثون عن حقيقة أفكارهم ونواياهم تجاه مصر أثناء توليهم مقاليد الحكم.

كشفت الفنانة نسرين أمين صعوبات فيلم واحد تاني للفنان احمد حلمي والذي ينافس في موسم عيد الفطر.

وقالت في تصريحات ل"صدى البلد": كل الاعمال صعبة وأصعب ما واجهنا ان الفيلم اخذ منا وقت كبير في تحضيره، إلى جانب برودة الأجواء في بعض الأماكن التي صورنا بها الخارجي.

كتبت الفنانة إيمان العاصي، تعليقا عبر ستوري حسابها الرسمي بتطبيق إنستجرام، أعلنت من خلاله عدم وجود علاقة بينها وبين الأغنية الدعائية لفيلم فارس «أنا تمام»، التي يغنيها مطرب الراب شاهين.