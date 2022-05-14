وكيل تعليم شمال سيناء يتابع سير امتحانات النقل بالمرحلة الثانوية

تابع حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم محافظة شمال سيناء، أعمال غرفة العمليات الرئيسية لامتحانات النقل للمرحلة الثانوية العامة للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي ٢٠٢١م/ ٢٠٢٢م ، وذلك بديوان عام المديرية.

حيث أدي طلاب الصف الأول الثانوي، في الفترة الأولى الامتحان في مادة الكيمياء ورقياً وزمن الإجابة ساعة ونصف بدءً من ساعة ثامنة صباحاً، كما أدى الطلاب الامتحان إلكترونياً من ساعة ٨.٤٥ وزمن الإجابة ساعة واحدة .

وبلغ إجمالي الحضور (٣٥٨٠) طالب وطالبة وبلغت نسبة التمكن ( ١٠٠٪) تقريباً، وفي الفترة الثانية أدى الطلاب ، الإمتحان في مادة الجغرافيا ورقياً ، من ساعة ١٠.١٥ صباحاً ولمدة نصف ساعة ، ثم ادى الطلاب الإمتحان إلكترونياً من ساعة ١١ ولمدة ساعة واحدة .



٣٥٨١ طالب وطالبة

حضر الامتحان ( ٣٥٨١) طالب وطالبة، وبلغت نسبة التمكن من الامتحان ( ١٠٠٪) تقريباً وأن الأسئلة واضحة، وجاءت حسب المواصفات الورقة الامتحانية ولم ترد أي شكوى وإنه لم يوجد اعطال فى البنية التكنولوجية بالمدارس التى بها اللجان الإلكترونية من ثم تم تمكين جميع الطلاب بالمدارس للإمتحانات بنسبة (١٠٠٪) تقريباً.

