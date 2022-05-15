وكيل صحة الغربية يوجه بسرعه الإنتهاء من تجهيزات مستشفي حميات طنطا الجديد

أجرى الدكتور عبد الناصر حميدة ، وكيل وزارة الصحة بالغربيه ، مرورًا ميدانيًا على مستشفى حميات طنطا الجديد ، رافقه الدكتور هشام شيحة مدير عام الطب العلاجي ، لمتابعة أعمال التطوير ورفع كفاءة الأقسام الطبية بالمستشفي، وذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة والمكثفة لمنافذ تقديم الخدمة الطبية بالمحافظة وتنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بتطوير المنشأت الصحية التي تستهدف خدمة طبية متميزة لأبناء المحافظة.

وقال وكيل الوزارة قد تم انجاز ٩٥٪؜ من العمل على مستوى عالى من التجهيزات بمبنى يتكون من ٧ أدوار بخلاف البدروم والاول علوى والمستشفى تحتوى على وحدة جهاز هضمى ومناظير والمعامل والاشعه والغسيل الكلوي والعنايه المركزة والمتوسطة بالاضافه للخدمات المسانده وسكن للطواقم الطبيه والمكاتب الاداريه وقاعة المؤتمراتً ، بما يتناسب مع معايير الجودة وسياسات مكافحة العدوى، لمراعاتها في التشطيبات النهائية موجهًا بسرعة الانتهاء من الأعمال الجارية ، لخدمة المرضى والمواطنين بمركز ومدينة طنطا ، والمراكز المحيطة بها.

كما تفقد أقسام مستشفي حميات طنطا الحالي منها الإستقبال والطوارئ، والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، والمرور على العناية المركزة، والأطفال ، والأقسام الداخلية، وتم التأكيد على تفعيل صيدلية الطوارئ على مدار الـ٢٤ ساعة ، كما تابع إجراءات السلامة والصحة المهنية بالأقسام الطبية، موجهًا إدارة المستشفي بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية للمرضي، وإدارة الجودة بمراجعة جميع اللافتات واللوائح الإرشادية للأقسام الطبية بالمستشفى.

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