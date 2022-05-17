بعد إغلاقها عامين.. فتح الحدود البرية بين المغرب وإسبانيا

أعادت السلطات في المغرب وإسبانيا منتصف ليل الإثنين-الثلاثاء فتح حدودهما البرية في جيبي سبتة ومليلية، وذلك عقب عامين من الإغلاق.

وفتحت الأبواب الحديدية للمعبر الحدودي بين سبتة والفنيدق، وعبرتها عشرات السيارات باتجاه الجانب الإسباني.

واستبعدت وسائل إعلام مغربية أن يؤدي فتح الحدود البرية إلى عودة تدفق السلع من المدينتين الإسبانيتين إلى الاراضي المغربية بأثمان رخيصة، وهي تجارة كانت تُعرف باسم التهريب المعيشي، قبل أن توقفها السلطات المغربية في خريف 2019.

ولقي هذا النشاط التجاري لسنوات رواجاً كبيراً، لكنه حرم الجمارك المغربية من مداخيل وأثار أيضاً انتقادات منظمات حقوقية بعد حوادث تدافع في المعابر الحدودية أودت خلال السنوات الماضية بحياة عدد من الأشخاص.