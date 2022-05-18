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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء 18-5-2022

الذهب- أرشيفية
الذهب- أرشيفية

يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري لقرائه خدمة التعرف على أسعار الذهب في مستهل التعاملات اليوم الأربعاء 17-5-2022، وفقًا لآخر تحديث نشره موقع "ايچيبت جولد برايس توداي".

أسعار جرام الذهب اليوم


ووصل سعر جرام الذهب  من عيار 24 إلى 1,217 جنيه، فيما سجل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا 1,065 جنيه.

ووصل سعر جرام الذهب من عيار 18 إلى 913 جنيه، وسجل سعر الجرام من عيار 14 نحو 710 جنيها للجرام.

انخفاض أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 17-5-2022

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أسعار الذهب اليوم


وسجل سعر أوقية الذهب نحو  37,853 جنيه، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 8,520 جنيه، أما سعر كيلو الذهب فسجل نحو 1,217,143 جنيه.

أسعار الذهب اليوم بالمصنعية


وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

وتعد أخبار أسعار الذهب التي يتم نشرها يوميا في مصر، معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء في مصر أو بباقي الدول العربية.

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